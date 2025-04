Lufthansa Group Airlines stärken Kundenservice für den Sommer

Die Lufthansa Group stärkt zum Beginn des Sommerflugplans den Kundenservice ihrer Hub Airlines – sei es bei Umbuchungen, dem Online-Tracking von Gepäck, aber auch bei Informationen und Serviceangeboten im Fall von Flugunregelmäßigkeiten.

„Wir sind für unsere Kunden da und kümmern uns – indem wir ihnen zu jedem Zeitpunkt ihrer Reise einen optimalen Rundumservice bieten”, sagt Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer der Lufthansa Group. „Gäste können bei uns mehr als je zuvor eigenständig, einfach und schnell alle Aspekte einer Flugreise planen und werden darüber hinaus bei kurzfristigen Änderungen im Reiseverlauf deutlich flexibler und insgesamt besser unterstützt. Kunden und ihre Bedürfnisse stehen bei alledem im Mittelpunkt – das Reiseerlebnis mit unseren Hub Airlines wird weiter verbessert.“

In den letzten Monaten wurde insbesondere das Angebot an digitalen Services über die App – erst kürzlich als die weltweit “Beste Airline App” ausgezeichnet – signifikant ausgeweitet. Nicht nur die individuelle Reiseplanung kann unkompliziert geändert werden, auch bei kurzfristigen Flugplanänderungen werden Gäste deutlich besser unterstützt. So erhalten zum Beispiel Gäste, die auf einem Flugzeug mit dem neuen Allegris-Produkt in der First und Business Class einen der neuen Sitze reserviert haben, bei einem Flugzeugwechsel eine automatische Erstattung, sollte die von ihnen gewünschte Sitzplatzkategorie nicht mehr verfügbar sein.

Reisevorbereitung deutlich einfacher und flexibler

Gäste, deren Reisepläne sich geändert haben, können ab sofort auf den bekannten digitalen Kanälen bequem und einfach selbst umbuchen – und zwar auch, wenn sie eine bestehende Sitzplatzreservierung haben. Bislang war es erforderlich, dafür ein Service Center zu kontaktieren. Sitzplatzreservierungen bleiben bei Umbuchungen künftig bestehen. Sollte dies in Einzelfällen nicht möglich sein, werden die entsprechenden Gebühren sofort automatisch erstattet.

Kunden wird in diesem Zusammenhang empfohlen, die App der Lufthansa Group Airlines zu installieren und ein sogenanntes Travel ID Profil anzulegen. Die Travel ID bietet Kunden viele Vorteile und hilft die Reise zu erleichtern: Unter anderem ist die Einbindung von Reisedokumenten und die Speicherung von persönlichen Daten für künftige und vergangene Buchungen möglich. Weitere Services werden nach und nach folgen. Zusätzlich erhalten Reisende mit der Travel ID personalisierte Informationen und Lösungsvorschläge, sollte sich die ursprüngliche Reiseplanung unerwartet ändern. Bereits mehr als 15 Millionen Kundinnen und Kunden haben ein digitales Profil erstellt.

Ebenfalls praktisch und seit März unter anderem in der App als Service verfügbar: Fluggäste können aus einer Buchung für mehrere Personen das Ticket für eine einzelne Person stornieren und sich die Einzelbuchung nach Tarifbedingungen erstatten lassen. Ebenso bietet die Webseite einen neuen Service mit Informationen zu Einreiserichtlinien und Pass- oder Visabedingungen für internationale Reisen. Darüber hinaus lassen sich Sportgepäck und Haustiere in der Kabine jetzt ebenfalls schnell und komfortabel online hinzubuchen.

Neue Services bei Flugunregelmäßigkeiten und verspätetem Gepäck

Reisende, deren Sitzreservierung aufgrund eines Flugzeugwechsels nicht aufrechterhalten werden kann, werden aktiv auf einen neuen Sitzplatz umgebucht und über den Sitzplatzwechsel informiert. Kundinnen und Kunden können anschließend online einen weiteren Sitzplatzwechsel vornehmen.

Außerdem ist es Reisenden mit einem AirTag ab sofort möglich, den Standort ihres Gepäckstücks mithilfe der AirTag Location über die bekannten digitalen Kanäle mit der Gepäckermittlung datensicher zu teilen und so die Zustellung im Falle einer verspäteten Gepäckbeförderung zu beschleunigen. Dies erweitert die bereits verfügbaren Informationsmöglichkeiten zum Gepäckstatus für Lufthansa Group Gäste in den Airline Apps.

Falls Fluggäste Anregungen oder eine Kompensationsforderung einreichen möchten, bieten die Lufthansa Group Airlines ab sofort neue und verbesserte Online-Formulare an, die die Eingaben automatisiert auf etwaige Unstimmigkeiten abgleichen und so eine schnellere Bearbeitungszeit ermöglichen.

Neues Help Center berät Reisende bei Serviceanfragen

Ein neu eingerichtetes Help Center auf den Lufthansa Group Webseiten und den Airline-Apps berät Reisende ab sofort gezielt bei ihren Serviceanfragen und bietet Lösungen an. Fluggäste mit dringenden Anliegen, wie zum Beispiel einem Flug innerhalb der nächsten acht Stunden, werden priorisiert im persönlichen Service Center unterstützt. Zudem ist der KI-Chat Assistent, der viele Serviceanfragen lösen kann, auch auf Italienisch, Französisch und Spanisch verfügbar.

