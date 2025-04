Air Astana nimmt neue Verbindung von Atyrau nach Baku auf

Der Flug KC277 startet montags und samstags um 18:30 Uhr in Atyrau und trifft nach nur einer Flugzeit von 1 Stunde und 25 Minuten um 18:55 Uhr Ortszeit in Baku ein. Mittwochs hebt die Maschine um 21:35 Uhr ab und landet um 22 Uhr in der aserbaidschanischen Hauptstadt. Der Rückflug KC278 verlässt Baku montags und samstags um 19:55 Uhr, mit Ankunft in Atyrau um 22:30 Uhr.

Die Verbindung am Mittwoch startet um 23 Uhr und erreicht Westkasachstan um 1:35 Uhr am Folgetag. Der neue Nonstop-Service zwischen Atyrau und Baku ergänzt die bestehenden Flüge von Almaty nach Baku, die während der Sommersaison dreimal wöchentlich angeboten werden.

(red / Air Astana)