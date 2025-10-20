Führungswechsel bei Air Astana: Im März 2026 folgt Ibrahim Canliel auf Peter Foster

Nach mehr als 20 überaus erfolgreichen Jahren wird Peter Foster, CEO der Air Astana Group, Ende März 2026 die Führung von Air Astana abgeben, aber weiterhin in beratender Funktion dem Aufsichtsrat von Air Astana JSC zur Verfügung stehen. Fosters Nachfolger soll der langjährige Chief Financial Officer Ibrahim Canliel werden.

Anlässlich dieses Führungswechsels sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Nurlan Zhakupov: „Wir bedanken uns aufs Herzlichste bei Peter Foster für seine Führung des Unternehmens in den vergangenen gut 20 Jahren und die großen Erfolge in dieser Zeit. Es ist ihm gelungen, die Fluggesellschaft nach ihrer Gründung zur heute führenden Airline in Kasachstan und Zentralasien zu formen. Auch ist es ihm zu verdanken, dass Air Astana innerhalb der globalen Luftfahrt einen exzellenten Ruf besitzt.

Zugleich heißt der Verwaltungsrat Ibrahim Canliel als künftigen Chief Executive Officer willkommen. Canliel ist bereits seit 2003 bei der Air Astana Group. Er war zunächst in verschiedenen leitenden kommerziellen Funktionen tätig, bevor 2017 seine Berufung zum Chief Financial Officer erfolgte. Auch er hat bereits Großes für das Unternehmen geleistet. Er ist bestens mit der Air Astana Group vertraut und verfügt über weitreichende Erfahrungen in der Airline-Branche. Wir sind fest davon überzeugt, dass das Unternehmen unter seiner Führung den Erfolgsweg und das Wachstum fortsetzen wird.“

Ibrahim Canliel ist seit über 30 Jahren in Management-Positionen tätig. Vor seinem Wechsel zu Air Astana im Jahr 2003 arbeitete er für KLM Royal Dutch Airlines, wo er unter anderem mit Sitz in Kasachstan für Zentralasien und die Kaukasusregion verantwortlich war. Bei Air Astana war er unter anderem maßgeblich am Aufbau eines Verkaufssystems, der Vertriebspreisstrategie, des Finanzmanagements sowie der kommerziellen Planung beteiligt, womit er entscheidend zur Entwicklung der Fluglinie beitrug.

Mit dem Wechsel an der Spitze schlägt Air Astana ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte auf. Als Nachfolger von Peter Foster steht Ibrahim Canliel für Kontinuität und Stabilität bei Air Astana. Dabei wird er auch weiterhin auf die Werte setzten, die das Unternehmen auszeichnen: Sicherheit, höchste operationelle und Servicestandards sowie nachhaltige Entwicklung.

(red / Air Astana)