Air Astana erweitert internationales Streckennetz

Air Astana, die führende Airline in Zentralasien und der Kaukasusregion, baut das Streckennetz im Herbst 2025 durch die Wiederaufnahme von Flügen und höhere Frequenzen zu stark nachgefragten Reisezielen in Nahost und Asien weiter aus.

ieder dabei sind seit September die zwei wöchentlichen Verbindungen von Almaty nach Dschidda sowie ein Flug pro Woche von Schymkent nach Dschidda in Saudi-Arabien. Ende Oktober wird das Flugangebot zwischen Kasachstan und dem Wüstenstaat zusätzlich erhöht, wenn es zweimal pro Woche von Almaty und einmal wöchentlich von Schymkent nach Medina geht. Die Routen von Astana und ganz neu auch von Aktau nach Dschidda und Medina werden alle zwei Wochen durchgeführt.

Darüber hinaus bedient Air Astana erneut beliebte Urlaubsorte in Asien: Ab Ende Oktober starten zunächst drei wöchentliche Flüge von Almaty nach Malé auf den Malediven, wobei die Frequenz in der Hochsaison auf fünf Flüge pro Woche erhöht wird. Die Strecke von Almaty nach Phu Quoc in Vietnam wird vorerst fünfmal wöchentlich und ab Dezember sogar täglich angeboten. Astana, die Hauptstadt Kasachstans, wird dreimal pro Woche mit der größten vietnamesischen Insel verbunden.

Auch die Frequenzen zu weiteren bekannten Zielgebieten werden ausgebaut:

Almaty-Dubai: zwölf anstatt sieben Flüge pro Woche

Astana-Dubai: zehn anstatt sieben Flüge pro Woche

Almaty-Bangkok: sieben anstatt vier Flüge pro Woche

Almaty-Phuket: sieben anstatt vier Flüge pro Woche

Alle Strecken werden mit einem modernen Airbus A320neo oder Airbus A321LR durchgeführt.

