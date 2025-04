Flughafen München meldet Passagierplus im ersten Quartal 2025

Mit 8,1 Millionen Passagieren von Januar bis März setzt sich das Wachstum am Flughafen München auch im ersten Quartal 2025 weiter fort. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet dies ein Plus von rund 137.000 Passagieren bzw. 1,7 Prozent. In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden über 69.000 Starts und Landungen registriert. Das ist ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Verkehrsergebnis des ersten Quartals 2025 im Vergleich zum Vorjahr wurde durch mehrere Faktoren beeinträchtigt. Zum einen fielen wegen Warnstreiks rund 2.100 Flüge aus, zudem gab es in 2024 aufgrund des Schaltjahres einen Betriebstag mehr.

Besonders erfreulich ist die Entwicklung des Interkont-Verkehrs mit einem Passagieranstieg von 9,5 Prozent verglichen zum Vorjahresquartal. Wichtigste Region bleibt Nordamerika mit 677.000 Passagieren und einem Wachstum von +4,7 Prozent. Die dynamischste Region ist jedoch der Verkehr zwischen München und fernöstlichen Zielen – hier wurde im ersten Quartal mit 658.000 Passagieren ein Plus von 15,6 Prozent erreicht.

Auch die Luftfracht ist weiter im Steigflug. Mit 77.800 Tonnen stieg das Volumen der geflogenen Luftfracht (ohne Post) um 8,5 Prozent. Die positive Entwicklung der Luftfracht ist auf die Zunahme an außereuropäischen Verbindungen und der damit verbundenen höheren Beiladekapazität zurückzuführen.

Die Beiladefracht wird auch im Laufe des Jahres 2025 weiter zunehmen und mit 357 wöchentlichen Langstreckenfrequenzen. Für die Industrie- und Logistikunternehmen im Einzugsgebiet des Münchner Flughafen ergeben sich durch neue Strecken nach Orlando, Windhoek, Calgary und Hongkong sowie zusätzliche Frequenzen nach Abu Dhabi und Hanoi mehr Optionen, direkt in München zu verladen. Diese Entwicklung zeigt die wachsende Bedeutung des Flughafen Münchens für den Wirtschaftsstandort Süddeutschland.

Die Verkehrsergebnisse Januar bis März 2025 und 2024:

2025 2024 Veränderung Passagieraufkommen Gewerblicher Verkehr 8.093.000 7.956.128 + 1,7% Flugbewegungen Gesamt 69.050 68.282 + 1,1% Cargo (in Tonnen) Cargo (Umschlag geflogene Fracht inkl. Post) davon Luftfracht 78.200



77.800 77.117







71.693

+ 1,4%







+ 8,5%

(red / MUC)