Discover Airlines nimmt Langstrecke ab München auf

Ab dieser Woche bietet Discover Airlines Reisenden auch ab München Flüge auf der Langstrecke an. Am 05. März hebt zum ersten Mal überhaupt ein Nonstop Linienflug von Deutschlands zweitgrößtem Flughafen nach Orlando in Florida ab. Am 01. und am 12. April folgen neue Direktverbindungen nach Windhuk in Namibia und Calgary in Kanada. Während Orlando und Windhuk ganzjährig dreimal die Woche ab München angesteuert werden, werden die drei wöchentlichen Flüge nach Calgary im Winter durch bis zu drei wöchentliche Flüge nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik abgelöst. Alle vier Ziele wurden bisher noch überhaupt nicht oder zuletzt vor langer Zeit ab München angeflogen.

Mehr Destinationen, mehr Flugzeuge: Größter Ferienflieger in München

Der Ferienflieger der Lufthansa Group steuert bereits seit vergangenem Frühjahr von München zahlreiche Ziele auf der Kurz- und Mittelstrecke an. Im Laufe dieses Sommers erweitert ein zusätzlicher Airbus A320 die Münchner Flotte auf insgesamt acht Flugzeuge (2x A330 und 6x A320). Zusammen mit den neuen Langstreckenverbindungen stehen diesen Sommer 32 Ferienziele und durchschnittlich über 80 wöchentliche Abflüge auf der Kurz-, Mittel- und Langstrecke im Flugplan der Airline. Von den Kanaren, über zahlreiche Mittelmeerdestinationen bis nach Varna und Burgas in Bulgarien oder Bodø in Norwegen und Reykjavík in Island, das Angebot des Ferienfliegers ab München ist nochmals deutlich größer und vielseitiger als im vergangenen Jahr.

„Wir blicken auf ein erfolgreiches erstes Jahr in München zurück, sowohl operativ als auch kommerziell. Schon heute trägt unsere zweite Heimatbasis einen wichtigen Teil zum Gesamterfolg von Discover Airlines bei und die Buchungszahlen zeigen, dass sich diese positive Entwicklung fortsetzt. Umso mehr freue ich mich, dass wir das Angebot für Reisende ab München jetzt pünktlich zum Sommer mit tollen Fernzielen und auch einigen ganz neuen Destinationen innerhalb Europas nochmals erweitern können,“ sagt Bernd Bauer, CEO von Discover Airlines.

Der Flughafen München ist neben Frankfurt die zweite Heimatbasis von Discover Airlines, an der sie in diesem Jahr acht Flugzeuge betreibt. Alle Flüge starten von Terminal 2, sodass ein nahtloses Umsteigen zwischen Discover Airlines und Lufthansa gewährleistet ist, was besonders bei Zubringerflügen für die Langstrecke von entscheidender Bedeutung ist. Discover Airlines beschäftigt in München dieses Jahr rund 400 Mitarbeitende in Cockpit, Kabine und am Boden.

Übersicht neue Langstreckenverbindungen

Orlando (MCO) 05.03.- 30.04. montags, mittwochs, freitags ab Mai dienstags, donnerstags, samstags Windhuk (WDH) Im April dienstags, donnerstags, samstags ab Mai mittwochs, freitags, sonntags Calgary (YYC) 12.04. – 30.04. montags, donnerstags, samstags ab Mai montags, mittwochs, sonntags Punta Cana (PUJ) 26.10. – 12.04.26 mittwochs, sonntags (vom 22.12. bis 12.01. zusätzlich montags)

(red / Discover)