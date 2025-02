Lufthansa will Flüge in München selbst abfertigen

Lufthansa, Swissport und Losch verhandeln eine mögliche Übernahme der Swissport Losch GmbH & Co. KG durch Lufthansa.

Lufthansa plant einen Teil der Flüge der Lufthansa Group Airlines am Flughafen München noch im Laufe dieses Jahres selbst abzufertigen. Durch eine mögliche 100% Übernahme der Swissport Losch GmbH & Co. KG am Standort München von den bisherigen Gesellschaftern Swissport Cargo Services Deutschland GmbH und Losch Airport Service München GmbH kann die operative Stabilität und die Zuverlässigkeit für die Kundinnen und Kunden der Lufthansa Group Airlines weiter verbessert werden.

Die Übernahme steht insbesondere unter der Voraussetzung der Lizenzerteilung, der kommerziellen Einigung sowie der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die zuständigen Behörden. Mit dieser strategischen Absichtserklärung unterstreicht Lufthansa ihr Engagement am Standort München. Im Rahmen der geplanten Übernahme ist vorgesehen, die Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Swissport Losch GmbH & Co. KG zu erhalten und den Mitarbeitenden eine langfristige Perspektive zu bieten. Im Rahmen der geplanten Transaktion sollen die bisherigen Gesellschafter beim Aufbau der Selbstabfertigung weiterhin unterstützend zur Seite stehen.

„Für Lufthansa ist die Sicherung von Arbeitsplätzen am Flughafen München und die Weiterentwicklung des Reiseerlebnisses für unsere Kundinnen und Kunden von großer Bedeutung. Swissport Losch ist ein starkes Unternehmen mit einem langjährigen partnerschaftlichen Verhältnis zur Lufthansa. Das Unternehmen hat hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich vor allem durch ihre Professionalität, ihren Einsatz und ihre Servicequalität auszeichnen“, sagt Jens Ritter, CEO Lufthansa Airlines und Hub Manager München.

„Die Zukunft des Unternehmens Swissport Losch und seiner Mitarbeitenden am Standort München liegt uns sehr am Herzen. Wir freuen uns, dass wir mit dieser Aussicht den Mitarbeitenden eine zukunftssichere Perspektive bieten“, sagt Marc Losch, CEO LOSCH Airport Service.

„Wir sind stolz darauf, Lufthansa beim Übergang zur teilweisen Selbstabfertigung auf der Grundlage unserer langjährigen Partnerschaft mit der Lufthansa Group am Flughafen München zu unterstützen. Unsere globale Expertise, insbesondere an großen Luftverkehrsdrehkreuzen, wird zur operativen Stabilität beitragen und die Übernahme von Swissport Losch durch Lufthansa bietet spannende Perspektiven für Münchens Mitarbeitende am Boden“, sagt Warwick Brady, President & CEO von Swissport International.

(red / LH)