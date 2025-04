Flughafen Wien mit fast 3 Millionen Passagieren im März

Leichtes Wachstum im März 2025 aufgrund des in diesem Jahr späteren Osterreiseverkehrs: Das Passagieraufkommen stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,1% auf 2.993.138 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und am Standort Wien um 0,9% auf 2.227.037 Reisende. Im Unterschied zum März des Vorjahres fallen die reisestarken Osterfeiertage heuer in den Monat April.

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber März 2024 geringfügig auf 1.772.157 (+0,1%) und jene der Transferpassagiere auf 449.134 (+4,3%) Reisende. Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 17.839 Starts und Landungen (+7,7%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem März 2024 um 9,5% auf 28.507 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen

Im März 2025 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa leicht auf 751.408 Reisende (-1,3% im Vergleich zum Vorjahr) zurück. Nach Osteuropa reisten insgesamt 169.532 Passagiere (+0,8%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 29.009 Reisende (+6,8%) und nach Afrika 28.267 (-4,5%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten insgesamt 68.780 (-6,8%) und in den Fernen Osten 47.355 Passagiere (+19,3%).

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich weiterhin sehr gut: Der Flughafen Malta verzeichnete im März 2025 insgesamt 725.134 Passagiere (+14,4%). Am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen deutlich auf 40.967 Reisende (+17,1%) zu.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis März 2025: +1,8% in Wien und +4,6% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis März 2025 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 1,8% auf kumuliert 6.018.204 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 7,7% auf 73.280 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 4,6% auf 7.929.294 Reisende.

Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.

Verkehrsentwicklung März 2025

Flughafen Wien (VIE) 03/2025 Diff. % 2024 01-03/2025 Diff. % 2024 Passagiere an+ab+transit 2.227.037 +0,9 6.018.204 +1,8 Lokalpassagiere an+ab 1.772.157 +0,1 4.882.478 +3,4 Transferpassagiere an+ab 449.134 +4,3 1.115.698 -4,4 Bewegungen an+ab 17.839 +7,7 48.603 +5,0 Cargo an+ab in to 28.507 +9,5 73.280 +7,7 MTOW in to 770.976 +6,7 2.117.205 +5,0 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 03/2025 Diff. % 2024 01-03/2025 Diff. % 2024 Passagiere an+ab+transit 725.134 +14,4 1.793.261 +14,0 Lokalpassagiere an+ab 724.308 +14,5 1.790.892 +14,1 Transferpassagiere an+ab 824 -12,2 2.306 -34,4 Bewegungen an+ab 4.792 +18,9 12.680 +17,9 Cargo an+ab (in to) 2.275 +23,5 6.157 +25,4 MTOW (in to) 186.344 +17,5 494.799 +16,3 Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 03/2025 Diff. % 2024 01-03/2025 Diff. % 2024 Passagiere an+ab+transit 40.967 +17,1 117.829 +21,0 Lokalpassagiere an+ab 40.967 +17,1 117.829 +21,0 Transferpassagiere an+ab 0 n.a. 0 n.a. Bewegungen an+ab 344 +21,6 1.011 +21,7 Cargo an+ab (in to) 1 +161,5 1 +205,9 MTOW (in to) 10.565 +22,2 31.010 +23,2 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 03/2025 Diff. % 2024 01-03/2025 Diff. % 2024 Passagiere an+ab+transit 2.993.138 +4,1 7.929.294 +4,6 Lokalpassagiere an+ab 2.537.432 +4,1 6.791.199 +6,3 Transferpassagiere an+ab 449.958 +4,3 1.118.004 -4,5 Bewegungen an+ab 22.975 +10,0 62.294 +7,6 Cargo an+ab (in to) 30.783 +10,5 79.439 +8,9 MTOW (in to) 967.885 +8,8 2.643.014 +7,2

(red / VIE)