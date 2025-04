Condor eröffnet Basis auf dem Flughafen Wien

Die deutsche Fluglinie Condor stationiert erstmals ein Flugzeug am Flughafen Wien und verstärkt damit die Präsenz in Österreich. Ab sofort hebt die Airline täglich zwischen der österreichischen Hauptstadt und ihrem Heimatdrehkreuz Frankfurt ab. Für Reisende bedeutet das neue Anschlussmöglichkeiten im internationalen Streckennetz der Airline - von Frankfurt aus bedient Condor 60 weltweite Ziele, darunter Barbados, Johannesburg, Seattle, Sansibar und mehr. Zusätzlich steuert Condor im Sommer attraktive Urlaubsziele wie Palma de Mallorca, Kos und Rhodos direkt ab Wien an.

„Die neue Condor-Basis bringt Reisenden weltweite Ferienziele näher! Über das Drehkreuz Frankfurt erreichen Passagiere jetzt bequem das interkontinentale Streckennetz der Airline. Damit erweitert sich das Angebot ab Wien spürbar. Condor ist Deutschlands bedeutendster Ferienflieger. Dass die Airline nun eines der ikonischen Flugzeuge im Streifendesign dauerhaft in Wien stationiert, ist sichtbarer Ausdruck unserer erfolgreichen Zusammenarbeit und ein Gewinn für den österreichischen Tourismusstandort!“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Die tägliche Verbindung zwischen Wien und Frankfurt bindet nicht nur unsere Gäste aus Österreich an das Condor Langstreckennetz ab Frankfurt an, sie ist auch eine gute Alternative für Städte- und Geschäftsreisende, die in die österreichische Hauptstadt reisen möchten. Wien ist für uns ein wichtiger Markt mit großem Potenzial, in dem wir mit dem Flughafen Wien einen wertvollen und zuverlässigen Partner haben. Die Stationierung unseres ersten Flugzeugs in Wien ist daher ein wichtiger Schritt, um unser touristisches Angebot ab Österreichs größtem Flughafen aufzubauen“, so Christian Lesjak, Sales Director bei Condor.

Neue Basis in Wien: Condor fliegt täglich nach Frankfurt und zu beliebten Ferienzielen

Deutschlands größter Ferienflieger bedient die tägliche Wien-Frankfurt Strecke mit einem Airbus A320-200: Abflug in Frankfurt ist um 14:35 Uhr, Ankunft in Wien um 16:05 Uhr. Der Rückflug hebt um 07:40 Uhr ab, mit Ankunft in Frankfurt um 09:00 Uhr. Ab Oktober 2025 wird die Verbindung sogar zweimal täglich bedient. Damit profitieren Fluggäste in Wien nicht nur von einer neuen Direktverbindung zu einem der größten internationalen Umsteigeflughäfen Europas, sondern auch von einer komfortablen Morgenverbindung für Business-Trips und Fernreisen. Ergänzend zur Destination Frankfurt steuert Condor wie gewohnt im Sommerflugplan auch beliebte Feriendestinationen ab Wien an: Palma de Mallorca, Kos und Rhodos stehen auf dem Programm.

Über Condor

Condor bringt ihre Gäste seit 1956 an die schönsten Urlaubsziele und in aufregende Metropolen. Jährlich fliegen über 8 Millionen Gäste mit Condor ab Deutschland, Österreich und der Schweiz zu rund 70 Zielen weltweit. Condor betreibt eine Flotte von über 50 Flugzeugen, die vom unternehmenseigenen Wartungsbetrieb, der Condor Technik GmbH, nach höchsten Sicherheitsstandards an den Standorten Frankfurt und Düsseldorf gewartet werden. 2024 hat Condor die Erneuerung ihrer Langstreckenflotte abgeschlossen, die nun aus 18 effizienten Langstreckenflugzeugen des Typs Airbus A330neo besteht. Bis 2028 werden drei weitere werksneue A330neo die Condor Flotte ergänzen. Seit 2024 erneuert Condor darüber hinaus ihre komplette Kurz- und Mittelstreckenflotte und erhält voraussichtlich bis Ende 2028 insgesamt 43 neue Flugzeuge der A32Xneo-Familie. Weitere Informationen und Bildmaterial stehen unter www.condor.com/downloads zur Verfügung.

(red / VIE / DE)