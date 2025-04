Mit Video: Indische Präsidentin landet mit ihrer "Air Force One" auf dem Flughafen Wien

Gestern Nacht landete die indische Air Force One auf dem Flughafen Wien Schwechat. An Bord befand sich die indische Staatspräsidentin Draupadi Murmu. Ein Foto- und Videobericht.

Um 22:41 Uhr landete "INDIA 1", so das offizielle Rufzeichen des indischen "Air Force One", auf der Piste 29 des Flughafens Wien Schwechat. Die Piloten der Boeing 777-300ER mit der Registrierung K7066 auf dem Seitenleitwerk bremsten das Regierungsflugzeug gemächlich ab und verließen die Piste 29 erst spät. Danach rollten sie zu einer vorher festgelegten Parkposition auf dem Kilo-Block, wo bereits ein Konvoi von Polizei und slowakischen Regierungsflugzeugen auf das Eintreffen des Flugzeuges wartete.

An Bord befand sich nämlich niemand geringerer als die indische Staatspräsidentin Draupadi Murmu. Sie war von einem Staatsbesuch aus Portugal gekommen und reiste von Wien Schwechat in die Slowakei weiter.

Es handelt sich dabei um den ersten Besuch eines indischen Präsidenten bei einem slowakischen Präsidenten seit 29 Jahren. Der Grund wieso die indische Air Force One auf dem Flughafen Schwechat und nicht auf dem Stefanik Airport der slowakischen Hauptstadt landete, liegt in der dortigen Infrastruktur. Zwar wären die Pisten lang genug für die Boeing 777-300ER, doch die bodengebundene Infrastruktur ist nicht für diesen Flugzeugtyp geeignet. Deshalb landete die indische "Air Force One" in der österreichischen Hauptstadt.

Für die Abfahrt des Konvois in Richtung Slowakei - der auch aus der Luft von einem Helikopter der Flugpolizei gesichert wurde - musste die Bundesstraße B9 temporär gesperrt werden.

Voraussichtlich morgen um die Mittagszeit wird Durmu von der Slowakei zurück zum Flughafen Wien reisen und dann wieder nach Indien zurück fliegen.

Die indische Air Force One

Indien verfügt über zwei Boeing 777-300ER als Regierungsflugzeuge. Sie tragen die Kennzeichen K7066 und K7067. Beide Flugzeuge standen zuvor bei Air India in Dienst, ehe sie zu VIP-Maschinen umgebaut wurden.

Weitere Fotoimpressionen

Die Maschine ist so lackiert, dass die Fenster optisch jenen der indischen Paläste ähneln.

Die Präsidentin (rotes Oberteil, weiße Hose) verlässt das Flugzeug.

