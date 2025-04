Flughafen Wien mit Gold und Silber beim Employer Branding Award 2025 ausgezeichnet

Überreicht wurden die Auszeichnungen im Rahmen einer Festveranstaltung der Agentur Symbiosis und dem Employer Brand Managers Club an die Vertreterinnen und Vertreter der Flughafen Wien AG mit Tillmann Fuchs, MBA, Bereichsleiter Kommunikation, Mag. Lukas Schreiner, Bereichsleiter Personal, Mag. Sonja Stierer, MSc, Leiterin Recruiting, sowie den Gestalterinnen der Kampagne Mag. Melanie Klingebiel und Iris Sutrich, BA, beide Werbung- und Marketing der Flughafen Wien AG.

„Ohne Frauen fliegt hier gar nix!“: Flughafen-Mitarbeiterinnen im Mittelpunkt der Kampagne

Die beim Employer Branding Award 2025 gewürdigte Kampagne „Ohne Frauen fliegt hier gar nix!“ wurde im Vorfeld des Weltfrauentages am 8. März 2025 veröffentlicht. In 27 Sujets porträtiert der Airport dabei Frauen in den unterschiedlichsten Positionen, die eines eint: Sie alle tragen Verantwortung in ihren Jobs und sorgen Tag für Tag für einen reibungslosen Betrieb - ob als Airside Managerin, Security Agentin, KFZ-Technikerin oder Web-Developerin und in vielen anderen Tätigkeiten. Initiiert wurde die Kampagne vom firmeninternen Frauennetzwerk. Zu sehen sind die Motive ganzjährig auf Social Media sowie rund um den Weltfrauentag auf allen digitalen Präsentationsflächen des City Airport Train (CAT) und am gesamten Flughafenareal, wie auch auf der großen LED-Werbefläche bei der Flughafeneinfahrt. Die Kampagne wird laufend um neue Sujets ergänzt, die weitere Flughafen-Mitarbeiterinnen zeigen. Derzeit arbeiten rund 1.300 Frauen bei der Flughafen Wien AG. Das Unternehmen setzt gezielt verschiedene Maßnahmen, um verstärkt Mitarbeiterinnen, vor allem für gewerbliche und technische Berufe zu begeistern. Konzipiert und gestaltet wurde die Kampagne inhouse von Kolleginnen der unternehmenseigenen Werbe- und Marketingabteilung. Erstmals veröffentlicht wurde die Kampagne anlässlich des Weltfrauentags 2024, für 2025 wurden neue Sujets gestaltet.

Auszeichnung für Initiativen zur Stärkung der Arbeitgebermarke: Employer Branding Award

Der Employer Branding Award wird jährlich von der Agentur Symbiosis und dem Employer Brand Managers Club verliehen. Die Auszeichnung würdigt herausragende, kreative und innovative Initiativen namhafter Unternehmen zur Stärkung der Arbeitgebermarke. Eine 18-köpfige Fachjury bewertete dieses Jahr rund 250 eingereichte Projekte.

(red / VIE)