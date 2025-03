TUI eröffnet neue Unternehmenszentrale am Flughafen Wien

TUI, einer der größten Reiseveranstalter Österreichs, hat seine Unternehmenszentrale zum Flughafen Wien verlegt – nun wurden die neuen Büroflächen in der AirportCity eingeweiht. Auf rund 1.600 m² im topmodernen Office Park 4 sind ab sofort 120 Mitarbeiter tätig. Eröffnet wurde die neue TUI-Unternehmenszentrale von Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich, Günther Ofner, Vorstand Flughafen Wien AG, Francesco Sciortino, COO von Austrian Airlines und Wolfgang Scheibenpflug, MRICS, Geschäftsbereichsleiter Immobilien- und Standortmanagement Flughafen Wien AG.

„Mit der neuen TUI-Zentrale direkt am Flughafen Wien haben wir einen bedeutenden strategischen Schritt gesetzt. Die Nähe zu unserem Kerngeschäft, die exzellente Anbindung und die moderne Infrastruktur des Office Park 4 bieten die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft. Wir freuen uns, dass wir nach einer langjährigen und erfolgreichen Partnerschaft mit dem Flughafen Wien und Austrian Airlines nun auch räumlich näher zusammenrücken“, erklärt Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich.

„Die Entscheidung von TUI, sich mit ihrer Unternehmenszentrale am Flughafen Wien anzusiedeln, ist ein starkes Signal für die Attraktivität der AirportCity als Unternehmensstandort. Einer der größten Reiseveranstalter Österreichs ist damit direkt am größten heimischen Luftfahrt-Drehkreuz vertreten. Wir freuen uns auf die künftig noch engere Zusammenarbeit und heißen TUI und seine Beschäftigten herzlich in unserer AirportCity willkommen!“, sagt Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Wir freuen uns sehr, TUI als unseren größten touristischen Vertriebspartner in Österreich mit ihrer neuen Firmenzentrale am Flughafen Wien als neuen ‚Nachbar‘ zu begrüßen. Das wird auch unsere enge Partnerschaft mit TUI weiter ‚beflügeln‘. Und wo könnte man dem Thema Reisen schließlich näherkommen als hier am Vienna Airport? Herzlich Willkommen, liebe TUI!“, hält Francesco Sciortino, COO Austrian Airlines, fest.

„Die AirportCity am Flughafen Wien punktet mit einem umfangreichen Serviceangebot und 120.000 m² Bürofläche. Mit einer direkten Anbindung an die Terminals, die Autobahn A4 und die Bahninfrastruktur sowie modernsten Büros und Meetingräumen bietet der Standort ideale Voraussetzungen für erfolgreiche Betriebsansiedlungen. Die Entscheidung von TUI bestätigt diese Vorteile und wir freuen uns sehr über diesen prominenten Neuzugang in unserer AirportCity“, sagt Mag. Wolfgang Scheibenpflug, MRICS, Geschäftsbereichsleiter Immobilien- und Standortmanagement der Flughafen Wien AG.

