Fotostrecke: A350 der deutschen Luftwaffe zurück am Flughafen Wien

Dutzende Spotter ließen sich den Besuch eines A350 der Flugbereitschaft der deutschen Bundeswehr in den frühen Morgenstunden am Sonntag nicht entgehen. Der Flug diente unter anderem dem Transport des österreichischen Innenministers Gerhard Karner. Gestern in der Früh kehrte die Maschine noch einmal nach Österreich zurück.

Als die Maschine am Sonntagmorgen von Wien abhob, befanden sich sich die deutsche Innenministerin Nancy Faeser und der österreichische Innenminister Gerhard Karner an Bord. Von Larnaca aus flogen die beiden Politiker dann mit einem A400M-Transportflugzeug der Bundeswehr weiter in die syrische Hauptstadt Damaskus. Dort trafen sie zu Gesprächen mit den neuen syrischen Machthabern zusammen. Nach dem Sturz des Assad-Regimes kam Syrien vom Regen in die Traufe, denn die aktuelle Regierung besteht aus Islamisten, die der Terrororganisation "Islamischer Staat" nahestehen. Die nicht-muslimischen Minderheiten in Syrien sind deshalb in großer Sorge.

Gestern, 27. April 2025, gegen 8 Uhr Ortszeit verließ der A350 Larnaca und flog nach Wien, wo er um 09:52 auf der Runway 11 landete. Der Start erfolgte um 11:20 Uhr auf der Runway 16 mit Ziel Köln/Bonn.

Fotoimpessionen

(red)