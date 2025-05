Flughafen Wien mit Wachstum bei Passagieren und Fracht im Q1 2025

April 2025: 3,8 Mio. Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe – 2,8 Mio. Passagiere am Standort Wien; Passagierwachstum im Q1/2025 +4,6% auf 7,9 Mio. Passagiere in der Gruppe;Finanzkennzahlen Q1/2025: Umsatzplus +7,4% auf € 225,9 Mio., EBITDA +2,2% auf € 81,3 Mio., EBIT +4,9% auf € 48,7 Mio. – Periodenergebnis verbessert sich um 7,3% auf € 39,9 Mio.

„Flughafen Wien beschleunigt 2025 die Investitionsoffensive – rund € 300 Mio. werden investiert – Dachgleiche bei Süderweiterung bereits im Sommer 2025 erreicht – Office Park 4-Erweiterung um 17.000 m² steht vor dem Start“

„Die allen Unkenrufen zum Trotz anhaltende Reiselust und die in allen Unternehmensbereichen positive Entwicklung haben auch im Q1/2025 zu mit rund 7% Steigerungen sehr erfreulichen Umsatz- und Gewinnzuwächsen geführt. Da wir weiteres Wachstum in den kommenden Jahren erwarten, beschleunigt sich die Investitionsoffensive 2025 weiter auf rund € 300 Mio. Bereits im Sommer wird die Dachgleiche der Terminal-Süderweiterung erreicht sein, die Erweiterung des Office Park 4 um weitere 17.000 m² steht vor dem Start. Das künftig größte Hotel am Standort mit 510 Zimmern feiert bereits Dachgleiche und wird noch heuer seine Pforten öffnen. Auch der mit 80.000 m² größte Logistikpark Österreichs geht in Betrieb“, so Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Passagieraufkommen legt im Q1/2025 weiter zu – starkes Wachstum von mehr als 30% in den Fernen Osten – April mit 7,6% mehr Fluggästen – neue Direktverbindung nach Singapur“

„Das Passagieraufkommen ist im Q1/2025 um +4,6% in der Gruppe und +1,8% am Standort Wien gestiegen. Im April 2025 legten die Passagierzahlen in der Gruppe um 9,6% und in Wien um 7,6% deutlich zu. Sehr positiv entwickelt sich auch unsere Beteiligung Flughafen Malta mit einem Passagierplus von 15,8% im April 2025. Ebenso erfreulich läuft es auf der Langstrecke ab Wien: Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten legte im ersten Quartal um über 30% zu. So gibt es mehr Frequenzen nach Bangkok, der chinesische Markt kommt zurück und mit Scoot startet am 3.6. eine neue Fluglinie eine Direktverbindung von Wien nach Singapur. Auch der Reisesommer wird intensiv, über 190 Destinationen sind direkt ab Wien erreichbar. Um langfristig auch bei steigenden Passagierzahlen eine hohe Servicequalität gewährleisten zu können, arbeiten wir mit Hochdruck an unserem Schlüsselprojekt Terminal 3-Süderweiterung. Die Bauarbeiten liegen im Zeit- und Budgetplan und die Inbetriebnahme ist im ersten Halbjahr 2027 vorgesehen. Unsere Passagiere erleben dann auf über 70.000 m² zusätzlicher Terminalfläche eine neue Aufenthaltsqualität auf 5 Stern-Niveau mit vielen neuen Shops, Restaurants, Lounges und mehr“, hält Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, fest.

Jänner bis März 2025: 6,0 Mio. Passagiere am Standort Wien – 7,9 Mio. Passagiere in der Gruppe

Gegenüber dem ersten Quartal 2024 legten die Verkehrszahlen am Flughafen Wien im ersten Quartal 2025 zu: Von Jänner bis März 2025 stieg das Passagieraufkommen in der Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice auf insgesamt 7.929.294 Passagiere (+4,6%). Am Standort Wien stieg die Zahl der Passagiere auf 6.081.204 (+1,8%). Die Zahl der Flugbewegungen stieg von Jänner bis März 2025 auf 48.603 (+5,0%) Starts und Landungen. Der durchschnittliche Sitzladefaktor lag in den ersten drei Monaten bei 73,9%, was einem Rückgang von 2,6%p gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Frachtaufkommen entwickelte sich anhaltend positiv und stieg auf 73.280 Tonnen (Luftfracht und Trucking, +7,7%). Der Flughafen Malta verzeichnete im Q1/2025 einen deutlichen Passagieranstieg auf 1.793.261 Reisende (+14,0%). Der Flughafen Kaschau/Kosice verzeichnete ein Passagierwachstum auf 117.829 Reisende (+21,0%). Beide Auslandsbeteiligungen lagen bei nahezu allen Kennzahlen über dem Vorjahresniveau.

Q1/2025: Umsatzplus auf € 225,9 Mio. (+7,4%) und Anstieg bei Periodenergebnis auf € 39,9 Mio. (+7,3%)

Im Q1/2025 erzielte die Flughafen-Wien-Gruppe einen Umsatz von € 225,9 Mio., was einem Anstieg um 7,4% entspricht. Das EBITDA erhöhte sich im Vorjahresvergleich auf € 81,3 Mio. und das EBIT stieg auf € 48,7 Mio. Das Periodenergebnis vor Minderheiten ist im Q1/2025 auf € 39,9 Mio. gestiegen. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf € 95,2 Mio. (Q1/2024: € 68,2 Mio.), dabei sind im Vorjahresvergleich in Q1/2024 früher geleistete Auszahlungen für Incentives zu berücksichtigen.

Umsatz und Ergebnisentwicklung in den Segmenten

Die Umsätze des Segments Airport stiegen im Q1/2025 im Vergleich zum Vorjahr auf € 100,0 Mio., das Segment-EBIT ging leicht auf € 17,1 Mio. zurück. Das Segment Handling & Sicherheitsdienstleistungen verzeichnete bei den Umsatzerlösen gegenüber Q1/2024 einen Anstieg auf € 47,0 Mio., das Segment-EBIT belief sich auf € 1,5 Mio. Darin sind auch die Sicherheitsdienstleistungen der VIAS sowie die Abfertigungsdienstleistungen der Vienna Aircraft Handling (VAH) und Vienna Passenger Handling Services (VPHS) enthalten. Im Segment Retail & Properties erhöhte sich der Umsatz im Q1/2025 im Vergleich zum Vorjahr auf € 44,5 Mio. und das Segment-EBIT auf € 17,4 Mio. Die Umsätze des Segments Malta stiegen im Q1/2025 im Vorjahresvergleich auf € 29,2 Mio., das Segment-EBIT verbesserte sich auf € 12,5 Mio.

Investitionen

In den ersten drei Monaten 2025 wurden in Summe € 66,6 Mio. (Q1/2024: € 34,9 Mio.) in immaterielles Vermögen, Sachanlagen sowie in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien investiert bzw. als Anzahlung geleistet. Das größte Investitionsprojekt am Standort Wien betrifft die Terminal 3 Süderweiterung mit € 34,3 Mio. Am Flughafen Malta wurden in den ersten drei Monaten insgesamt € 15,4 Mio. investiert.

Prognose für Passagierentwicklung 2025: Rund 42 Mio. Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe und rund 32 Mio. Passagiere am Standort Wien erwartet

2025 wird einen weiteren Aufschwung bringen: Für den Standort Wien erwartet der Flughafen Wien unverändert rund 32 Mio. Reisende im Gesamtjahr 2025 und für die Flughafen-Wien-Gruppe (inkl. Beteiligungen Malta und Kaschau/Kosice) rund 42 Mio. Reisende.

Finanz-Guidance 2025: Bestätigung des Ausblicks

Der Flughafen Wien geht für die Gruppe davon aus, bis Jahresende einen Umsatz von rund € 1.080 Mio., ein EBITDA von rund € 440 Mio. und ein Periodenergebnis vor Minderheiten von rund € 230 Mio. zu erreichen. Die Investitionen 2025 werden bei rund € 300 Mio. erwartet. Die aktuelle Passagier- und Finanz-Guidance erfolgt unter der Annahme, dass es zu keinen weiteren geo-politischen Auswirkungen oder massiven Verkehrsbeschränkungen kommt.

Verkehrsentwicklung April 2025: Deutliche Passagierzuwächse – reisestarke Osterfeiertage als Wachstumstreiber

Flughafen-Wien-Gruppe mit 3,8 Mio. (+9,6%) Passagieren im April 2025

Im April 2025 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) einen Anstieg auf 3.753.111 Passagiere (+9,6% zu April 2024).

Standort Wien: 2,8 Mio. (+7,6%) Passagiere im April 2025

Am Standort Flughafen Wien hat das Passagieraufkommen im April 2025 gegenüber dem Vorjahr um 7,6% auf 2.808.777 Reisende zugenommen. Wesentlicher Wachstumstreiber waren die reisestarken Osterfeiertage, die im Unterschied zum Vorjahr im Gegensatz zum März heuer in den April fielen.

Verkehrsentwicklung im Detail

Die Zahl der Lokalpassagiere stieg in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 2.167.994 (+7,0%), die Zahl der Transferpassagiere auf 620.340 (+7,9%). Die Flugbewegungen verzeichneten im April 2025 einen Anstieg auf 20.556 (+3,7% zu April 2024). Die Fracht bewegt sich mit 26.999 Tonnen 13,0% über dem Vorjahresniveau.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im April 2025 stieg nach Westeuropa auf 948.332 Reisende (+3,3% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im April 2025 insgesamt 225.654 Passagiere (+8,1%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 37.271 Reisende (+10,8%) und nach Afrika 33.228 (+16,7%). In den Nahen und Mittleren Osten verzeichnete der Flughafen Wien im April 2025 insgesamt 102.027 Passagiere (+60,4%) und in den Fernen Osten 55.405 Passagiere (+43,0%).

Der Flughafen Malta legte im April 2025 im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf 896.769 (+15,8%) Reisende zu. Der Flughafen Kaschau/Kosice verzeichnete einen starken Zuwachs beim Passagieraufkommen auf 47.565 (+23,6%) Reisende.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis April 2025: +3,6% in Wien und +6,2% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis April 2025 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 3,6% auf kumuliert 8.826.981 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 9,1% auf 100.280 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 6,2% auf 11.682.405 Reisende.

Verkehrsentwicklung April 2025

Flughafen Wien (VIE) 04/2025 Diff.% 2024 01-04/2025 Diff.% 2024 Passagiere an+ab+transit 2.808.777 +7,6 8.826.981 +3,6 Lokalpassagiere an+ab 2.167.994 +7,0 7.050.444 +4,5 Transferpassagiere an+ab 620.340 +7,9 1.736.066 -0,4 Bewegungen an+ab 20.556 +3,7 69.159 +4,6 Cargo an+ab (in to) 26.999 +13,0 100.280 +9,1 MTOW (in to) 886.597 +6,0 3.003.802 +5,3 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 04/2025 Diff.% 2024 01-04/2025 Diff.% 2024 Passagiere an+ab+transit 896.769 +15,8 2.690.030 +14,6 Lokalpassagiere an+ab 896.222 +15,9 2.687.114 +14,7 Transferpassagiere an+ab 546 -46,5 2.852 -37,1 Bewegungen an+ab 5.801 +13,1 18.481 +16,4 Cargo an+ab (in to) 2.015 +11,8 8.172 +21,7 MTOW (in to) 223.655 +12,8 718.454 +15,2 Flughafen Kaschau/Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 04/2025 Diff.% 2024 01-04/2025 Diff.% 2024 Passagiere an+ab+transit 47.565 +23,6 165.394 +21,8 Lokalpassagiere an+ab 47.565 +23,6 165.394 +21,8 Transferpassagiere an+ab 0 n.a. 0 n.a. Bewegungen an+ab 397 +19,2 1.408 +21,0 Cargo an+ab (in to) 0 -32,7 2 +105,5 MTOW (in to) 12.256 +45,9 43.266 +28,9 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 04/2025 Diff.% 2024 01-04/2025 Diff.% 2024 Passagiere an+ab+transit 3.753.111 +9,6 11.682.405 +6,2 Lokalpassagiere an+ab 3.111.781 +9,6 9.902.952 +7,3 Transferpassagiere an+ab 620.886 +7,8 1.738.918 -0,5 Bewegungen an+ab 26.754 +5,9 89.048 +7,1 Cargo an+ab (in to) 29.014 +12,9 108.454 +9,9 MTOW (in to) 1.122.508 +7,6 3.765.522 +7,3

Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.

Aufrollung der Verkehrsdaten.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in € Mio. Q1/2025 Q1/2024 Umsatzerlöse 225,9 210,3 Sonstige betriebliche Erträge 3,4 3,3 Betriebsleistung 229,3 213,6 Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen -16,4 -14,9 Personalaufwand -96,2 -89,1 Sonstige betriebliche Aufwendungen -34,9 -30,1 Wertaufholung/Wertminderung auf Forderungen 0,0 0,2 Anteilige Periodenergebnisse at-Equity Unternehmen -0,4 -0,3 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 81,3 79,5 Planmäßige Abschreibungen -32,5 -33,0 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 48,7 46,5 Zinsertrag 4,2 3,6 Zinsaufwand -0,6 -0,6 Sonstiges Finanzergebnis 1,5 0,8 Finanzergebnis 5,1 3,8 Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 53,9 50,3 Ertragsteuern -14,0 -13,2 Periodenergebnis 39,9 37,2 Davon entfallend auf: Gesellschafter der Muttergesellschaft 35,6 33,5 Nicht beherrschende Anteile 4,2 3,6 Ergebnis je Aktie (in €, verwässert = unverwässert) 0,42 0,40

Bilanzkennzahlen

in Mio. € 31.3.2025 31.12.2024 AKTIVA: Langfristiges Vermögen 1.751,1 1.717,7 Kurzfristiges Vermögen 714,7 682,7 PASSIVA: Eigenkapital 1.708,6 1.667,2 Langfristige Schulden 314,5 320,2 Kurzfristige Schulden 442,7 413,0 Bilanzsumme 2.465,8 2.400,4 Nettoliquidität 562,1 511,6

Cashflow Rechnung