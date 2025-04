Fotostrecke: Deutscher A350 und A400M in Larnaca

Gegen 06:45 Uhr Lokalzeit flogen Faser und Karner an Bord eines Airbus A350 der deutschen Luftwaffe von Wien nach Larnaca. In Larnaca angekommen stiegen die Politiker um in eine A400M der deutschen Luftwaffe und weiter ging's nach Syrien.

Ein Airportmitarbeiter aus Larnaca stellte Austrian Wings die nachfolgenden Fotos zur Verfügung. Efcharisto poli!

Sofern der Flugplan eingehalten wird, soll der A350 mit der militärischen Registrierung 10+03 in etwas weniger als drei Stunden wieder in Wien landen.

(red)