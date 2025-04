Lufthansa Technik verbucht bestes Erstes-Quartal-Ergebnis der Firmengeschichte

Lufthansa Technik hat den Erfolgskurs des Unternehmens auch zu Jahresbeginn 2025 fortgesetzt. Nach dem Rekordergebnis aus dem vergangenen Jahr verbuchte der Weltmarktführer im Bereich flugzeugtechnischer Dienstleistungen mit 161 Millionen Euro Adjusted EBIT nun das beste Ergebnis für ein erstes Quartal der Firmengeschichte (Vorjahreszeitraum: 108 Millionen Euro*, plus 49,5 Prozent). Der Umsatz lag nach den ersten drei Monaten bei zwei Milliarden Euro und damit 18,4 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Im Vorjahr hatten insbesondere die Streiks in Deutschland das Ergebnis des ersten Quartals erheblich belastet.

"Wir freuen uns, dass das erste Quartal 2025 so gut gelaufen ist", sagt der Vorstandsvorsitzende von Lufthansa Technik, Sören Stark. "Gleichzeitig ist das Erreichen unserer ambitionierten Ziele kein Selbstläufer. Aktuell untersuchen wir beispielsweise die möglichen

Auswirkungen von erhöhten Zöllen und stellen uns darauf ein. Es ist aber noch zu früh, um Details zu nennen." Generell sorgen weiterhin die branchenweit anhaltenden Schwierigkeiten bei der Materialversorgung sowie überproportionale Kostensteigerungen für

Herausforderungen. Lufthansa Technik strebt trotz dieser Rahmenbedingungen vor dem Hintergrund der anhaltenden starken Nachfrage nach Wartungs- und Reparaturleistungen auch für das Gesamtjahr eine positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung an.

Die Adjusted-EBIT-Marge, also das Verhältnis vom Ergebnis zum Umsatz, beträgt im ersten Quartal 8,0 Prozent (im Vorjahr, ebenfalls streikbedingt, 6,3 Prozent) und liegt damit noch unter dem von Lufthansa Technik perspektivisch angestrebten Wert von 10 Prozent. Positiv zu verzeichnen ist, dass Lufthansa Technik weiterhin ein gefragter Partner bei Kunden weltweit ist. Nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 900 neue Verträge unterzeichnet und damit Neugeschäft im Umfang von fast acht Milliarden Euro akquiriert hatte, kamen im ersten Quartal dieses Jahres weitere 176 Abschlüsse hinzu. Im Februar gab das Unternehmen beispielsweise einen milliardenschweren Vertrag mit der kanadischen Airline WestJet über die Wartung von Flugzeugtriebwerken vom Typ CFM LEAP-1B sowie den Aufbau des neuen Standorts Lufthansa Technik Canada in Calgary bekannt.

Das Recruiting von Mitarbeitern hat dort wie auch am ebenfalls neuen Standort Lufthansa Technik Portugal in Santa Maria da Feira nahe Porto bereits begonnen. Weltweit arbeiten derzeit 22.135 Mitarbeiter für Lufthansa Technik. Geführt wird das Unternehmen ab

dem 1. Mai von einem vierköpfigen Vorstandsteam. Der Aufsichtsrat bestellte am Montag Dr. Christian Leifeld als Finanzvorstand und Dr. Janna Schumacher als Personalvorständin von Lufthansa Technik. Vorstandsvorsitzender ist seit Juli 2022 Sören Stark, zeitgleich übernahm Harald Gloy seine Rolle als Chief Operations Officer. *Aufgrund einer konzerninternen Umorganisation ist Lufthansa Industry Solutions nicht mehr Teil des Geschäftsfelds Technik der Lufthansa Group. Die Vergleichszahlen wurden entsprechend angepasst.

(red / LH Technik)