Finanzvorstand William Willms verlässt Lufthansa Technik

William Willms wird den Vorstand von Lufthansa Technik und auch die Lufthansa Group auf eigenen Wunsch zum 31. März verlassen. In seiner vierjährigen Vorstandstätigkeit hat er neben den Finanzen auch die Bereiche IT, Einkauf, Infrastruktur und Recht verantwortet.

Die Vorsitzende des Aufsichtsrates, Grazia Vittadini, sagte: "Ich danke William Willms herzlich für seine herausragende Arbeit im Vorstand von Lufthansa Technik und sein Engagement für das Unternehmen in den 13 Jahren zuvor. Sein Beitrag hat maßgeblich zur

starken Position beigetragen, die Lufthansa Technik heute einnimmt. Ich wünsche ihm für seine Zukunft persönlich und beruflich alles Gute und viel Erfolg bei seinen Plänen und Vorhaben."

Willms wurde im September 2021 in den Vorstand von Lufthansa Technik berufen. Der promovierte Jurist trat nach Stationen in der Finanzwirtschaft im Jahr 2008 in die Lufthansa Group ein, wo er zunächst in unterschiedlichen Funktionen im Finanzbereich von Lufthansa Technik tätig war und später als Executive Vice President die Funktion des Strategiechefs der Lufthansa Group wahrnahm.

"Es war eine großartige Zeit bei Lufthansa Technik und in der Lufthansa Group", sagte Willms. Jetzt ist es für mich an der Zeit, noch einmal andere Schwerpunkte zu setzen, worauf ich mich schon sehr freue."

Über seine Nachfolge wird in Kürze entschieden.

(red / LHT)