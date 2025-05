Rekord-Aufkommen: Emirates verzeichnet sein erfolgreichstes Jahr in der Gepäckabfertigung

Zwischen April 2024 und März 2025 hat die größte internationale Fluggesellschaft der Welt jeden Monat mehr als 2,8 Millionen Gepäckstücke abgefertigt, im Durchschnitt 100.000 pro Tag, von Dubai zu 140 weltweiten Zielen. Insgesamt verzeichnet Emirates einen Anstieg des Gesamtgepäcks um 3,7 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. Trotz des komplexen Betriebs hält Emirates eine Erfolgsquote von 99,9 Prozent bei der Gepäckabfertigung von seinem Drehkreuz in Dubai.

Mit der hervorragenden statistischen Bilanz bei der Gepäckabfertigung ist Emirates diesbezüglich die leistungsstärkste Fluggesellschaft weltweit. 99,9 Prozent aller Gepäckstücke, die aus Dubai kommen oder weiter transportiert werden, erreichen ihren Besitzer pünktlich und am richtigen Ort. Die Quote von Emirates für verspätetes, verlorenes oder verlegtes Gepäck ist mit 1,4 von 1.000 am Drehkreuz Dubai minimal - fast 30-Mal niedriger als bei einigen anderen Anbietern.

Auf globaler Ebene werden 91 Prozent der Gepäckstücke von Emirates-Kunden, die verspätet sind, innerhalb von 72 Stunden wieder mit ihren Besitzern zusammengeführt. Auf internationaler Ebene ist diese Quote bemerkenswert, da Emirates hauptsächlich internationales Gepäck und internationales Transfergepäck verwaltet, so dass das Gepäck auf langen und komplexen Reisen befördert werden muss, was ein wesentlich höheres Maß an Aufmerksamkeit erfordert als bei Inlandsreisen.

Ein weiterer Bereich in dem sich Emirates positiv hervorhebt sind die Fundsachen. 94 Prozent aller wertvollen Gegenstände werden dank eines engagierten Teams proaktiv wiedergefunden und Kunden in Dubai innerhalb von 60 Minuten zurückgegeben. Diese Gegenstände werden entweder in den Emirates-Flugzeugen oder am Emirates-Drehkreuz in Dubai International (DXB) Terminal 3 gefunden und als „wertvoll“ gekennzeichnet, wenn es sich um wichtige Gegenstände für die Reise handelt - Pässe, Geldbörsen und Telefone.

Neueste Entwicklungen bei der Emirates-Gepäckabfertigung

Im Jahr 2024 führte die Fluggesellschaft Emirates Bag Connect ein, ein Tool, das den Kunden über die Emirates-App und -Website zur Verfügung steht und einen umfassenden Überblick über die Gepäckreise mit zeitnaher Verfolgung des Gepäckstatus bietet. Außerdem wurde eine zusätzliche Funktion eingeführt, die es Passagieren ermöglicht, die Zustellung von fehlgeleitetem Gepäck zu verfolgen. Dieser Service ist nun an 80 Stationen im gesamten Emirates-Netzwerk verfügbar.

Am Emirates-Drehkreuz Dubai werden von den 2,8 Millionen Gepäckstücken, die monatlich abgefertigt werden, durchschnittlich 2.300 Gepäckstücke ohne Gepäckanhänger gefunden. Die Teams von Emirates und dnata arbeiten zusammen, um den Besitzer proaktiv ausfindig zu machen. Durchschnittlich 80 Prozent dieser Gepäckstücke werden wiedergefunden und vor dem Abflug in das Flugzeug verladen, so dass es für die Kunden nicht zu Unterbrechungen kommt.

In den seltenen Fällen, in denen das Gepäck verspätet ist, kann eine Reihe von Szenarien auftreten. Manchmal werden Gepäckanhänger versehentlich abgerissen, oder ein Gepäckstück fällt in einer Kurve vom Gepäckband. Ein Transferflug kann sich aufgrund des Wetters oder eines kranken Fluggastes verspäten, so dass es unmöglich ist, das Gepäckstück rechtzeitig zu entfernen und auf den Transferflug des Fluggastes umzuladen. In diesem Fall wird das Gepäck des Kunden sofort auf den nächsten Flug verladen. Dies geschieht automatisch durch eine Kombination komplexer Systeme: Dem Baggage Handling System am Dubai Airport, dem Baggage Reconciliation System von dnata und Emirates Bag Connect.

Die besten Systeme und Verfahren von Emirates

Emirates nutzt für die Gepäckabfertigung robuste Systeme und Hightech-Verfahren. Dazu gehört auch eine millionenschwere Investition in Software, die Emirates auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten hat und die eine vollständige Übersicht über den gesamten Flugverlauf bietet. Auf einer durchschnittlichen Emirates-Reise von Dubai aus geht das Gepäck eines Kunden auf eine eigene Reise, auf der es mit vielen Mitarbeitern von Emirates „interagiert“. Der Weg kann von einem Gepäckträger über einen Check-in-Agenten und ein Gepäckband bis hin zum „Boss Room“ führen, wo das Gepäck mit Hightech-Sicherheitstechnik gescannt wird, bevor es in dnata-Gepäckcontainer und auf die beweglichen Rollwagen für die Emirates-Flugzeuge verladen wird, um die ganze Welt reist und auf Mitarbeiter der Gepäckabfertigung am Zielort trifft.

Das Engagement von Emirates für Innovation und Exzellenz sorgt dafür, dass alle Systeme und Abläufe in den letzten zwei Jahrzehnten von einem Weltklasse-Team kontinuierlich verbessert wurden. Das Team von Emirates wird sowohl in Dubai als auch weltweit regelmäßig nach den höchsten Standards geschult, wobei die Mitarbeiter der Bodenabfertigung und andere Mitarbeiter an virtuellen und manuellen Schulungen zu Systemen, Prozessen, Standards und Best Practices sowie an Einführungen in neue Produkte und Dienstleistungen teilnehmen. Als größte internationale Fluggesellschaft der Welt, die von einem der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt über 140 Ziele anfliegt, sorgt die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Emirates, dnata und den Flughäfen von Dubai dafür, dass Kunden von Emirates und ihr Gepäck „besser fliegen“.

(red / EK)