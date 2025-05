Noch 2 Tage: Der Countdown zum Podcast über Hapag-Lloyd 3378 läuft

In zwei Tagen veröffentlicht "Flugforensik.de" einen Podcast, der sich mit der "Segelflug-Notlandung" eines Hapag-Lloyd Airbus 310 in Wien im Jahr 2000 befasst.

Benjamin Denes und Andreas Spaeth, die beiden als "Flugforensiker" bekannten deutschen Journalisten, haben die Notlandung von HF 3378 am 12. Juli 2000 als Podcast aufgearbeitet. Laut ihrer Homepage veröffentlichen sie die Sendung in zwei Tagen, am 16. Mai 2025.

Da sich der Vorfall in Österreich ereignete, dürfte er für Österreicher und die Wiener Aviation-Community besonders interessant sein. Wie zu erfahren war, ist es Spaeth und Denes auch gelungen, zwei österreichische Luftfahrtexperten als Interviewpartner zu gewinnen.

(red LM)