Neuer Podcast-Serie über Flugzeugabsturz von Medienplattform "JETZT"

Die junge Medienplattform "JETZT" hat eine Podcast-Serie mit dem Titel "Nach dem Absturz" gestartet. Es geht um Flugsicherheit und Traumabewältigung.

Nikolai Atefie, Investigativjournalist bei JETZT, hat eine Audio-Doku in fünf teilen über einen Flugzeugabsturz und die Geschichte der Überlebenden gemacht.

Vor zwei Jahren hat Nikolai ein dickes Kuvert bekommen, das ihn seitdem nicht mehr loslässt. Der Inhalt des Kuverts hört sich nach reiner Fiktion an, zu unglaublich, um wahr zu sein. Aber: alles ist genau so passiert.

In “Nach dem Absturz” geht es um Martin aus Möllersdorf bei Wien. Er fliegt mit seinem besten Freund Harald zum Lachsfischen nach Kanada. Am Weg zur Fischerparadies in British Colombia stürzt ihr Flugzeug ab. Martin kämpft sich durch den dichten Wald auf einer verlassenen kanadischen Insel, um Hilfe für Harald und die anderen schwer verletzten Passagiere zu holen. Zufällig ist eine Fähre mit einer österreichischen Augenärztin an Bord in der Nähe. Sie schleppt medizinisches Material auf den Berg zur Absturzstelle und leistet erste Hilfe, rettet damit Leben.

In “Nach dem Absturz” geht es aber nicht nur um ein großes Unglück, sondern vor allem um das Danach. Wie schafft man Depression, ein großes Trauma zu bewältigen und den Verlust seines besten Freundes zu verkraften? Martin hat wieder zurück ins Leben zu finden, unter anderem mit einer Therapie mit “vibrierenden Gegenständen”. Mehr hörst du in “Nach dem Absturz”, einem JETZT-Original in fünf Teilen, ab Freitag den 23. Jänner, exklusiv für Mitglieder von JETZT.

Hier geht's direkt zum Podcast.

(red CvD)