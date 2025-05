SunExpress mit neuen Strecken ab Stuttgart

Drei auf einen Streich: Die Fluggesellschaft SunExpress nimmt ab Ende Mai gleich drei neue Strecken in die Türkei auf. Den Anfang machte am 28.05.2025 Ordu-Giresun an der Schwarzmeerküste. Mit der neuen Direktverbindung erreichen Reisende ab Stuttgart jeden Mittwoch ganz bequem die malerische Küstenregion.

Am heutigen Freitag, 30.05.2025, folgt die Destination Bursa am Marmarameer, eine Stadt mit zahlreichen historischen Stätten und Moscheen. Von Bursa aus ist es nicht weit bis zum 2.500 Meter hohen Berg Uludağ, ein beliebtes Ziel für Wandernde und Bergsteigende. Zweimal wöchentlich, jeweils montags und freitags, gehen die Flüge zum Airport Bursa-Yenisehir.

Am Sonntag, 01.06.2025 ist Auftakt der dritten neuen Verbindung nach Balikesir-Edremit unweit des Ägäischen Meers. Bis Ende September steht die Strecke jeweils sonntags im Plan. Mit der Aufnahme der drei neuen Destinationen baut die SunExpress ihr Angebot ab Stuttgart weiter aus und bedient nun 16 von insgesamt 18 türkischen Zielen direkt ab Stuttgart. Damit positioniert sich die SunExpress als zweitgrößte Airline am Standort. Die Erweiterung des Angebots bietet Reisenden noch mehr Möglichkeiten, die Vielfalt und Schönheit der Türkei zu entdecken.

(red / STR)