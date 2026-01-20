SunExpress und Lufthansa Technik unterzeichnen Fünfjahresvertrag für Triebwerkswartung

SunExpress Airlines, ein Joint Venture von Turkish Airlines und Lufthansa, hat Lufthansa Technik mit der umfassenden Instandhaltung (Maintenance, Repair and Overhaul, kurz: MRO) von Triebwerken für seine große Boeing-737-Flotte beauftragt. Die entsprechenden Fünfjahresverträge wurden am Hauptsitz der Fluggesellschaft in Antalya unterzeichnet. Sie umfassen sowohl Services für ältere CFM56-7B-Triebwerke, mit denen die Boeing 737-800 von SunExpress ausgestattet sind, als auch für CFM-LEAP-1B*-Triebwerke der neuesten Generation, die in der schnell wachsenden Teilflotte der Boeing 737-8 zum Einsatz kommen.

In den nächsten fünf Jahren wird SunExpress Antriebe beider Generationen den Triebwerkswerkstätten von Lufthansa Technik in Hamburg anvertrauen. Diese übernehmen ein breites Spektrum an Arbeiten, das von kleineren Reparaturen über Quick Turns bis hin zu kompletten Überholungen und Performance Restoration Shop Visits reicht. Die ersten Triebwerke, die unter die neue Vereinbarung fallen, sollen noch im Laufe des ersten Quartals in Hamburg eingelastet werden. Auf Wunsch kann auch das Joint Venture XEOS von Lufthansa Technik in Polen hinzugezogen werden, um zusätzliche Kapazitäten für die Instandhaltung der Triebwerke von SunExpress bereitzustellen.

Die neuen Langfristverträge für Triebwerksservices bauen auf dem gegenseitigen Vertrauen auf, das während eines umfassenden Verhandlungs- und Kooperationsprozesses zwischen beiden Parteien und einer ersten Zusammenarbeit im Bereich Triebwerksdienstleistungen entstanden ist: Im Jahr 2024 führte Lufthansa Technik sowohl eine Fehlerbehebung als auch eine Performance Restoration an einem CFM56-7B-Triebwerk von SunExpress durch. Ein weiteres Feld der Zusammenarbeit zwischen der Fluggesellschaft und dem globalen MRO-Anbieter ist die Versorgung mit Verschleiß- und Verbrauchsmaterialien (sogenannten Consumables & Expendables). SunExpress nutzt außerdem die führende Wartungs- und Engineering-Software AMOS, die Teil des Digital Tech Ops Ecosystems von Lufthansa Technik ist.

(red TT / LHT)