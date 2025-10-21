Flughafen Stuttgart: Winterflugplan mit Jeddah, Marrakesch und Amman

Mit der Umstellung auf Winterzeit am Sonntag, 26. Oktober 2025 starten die Airlines ihren Winterflugplan (gültig bis Samstag, 28. März 2026). Mit rund 26.000 Flugbewegungen sind 5,0 Prozent mehr Starts und Landungen geplant als im vorigen Winter.

Die Fluggesellschaft Eurowings hat mit Jeddah, Amman und Marrakesch gleich drei neue Strecken im Programm, die sowohl für Urlauber als auch für Geschäftsreisende attraktiv sind: Die jordanische Hauptstadt Amman bietet Zugang zur weltberühmten Felsenstadt Petra und zum Toten Meer. Die Strecke nach Jeddah, der Metropole am Roten Meer, stärkt die Anbindung an den arabischen Raum und ist für wirtschaftliche Kooperationen und Pilgerreisen interessant. Marrakesch, die Perle des Südens, lockt mit farbenfrohen Souks und milden Klima auch im Winter. Dubai wird von Eurowings täglich angesteuert und zusätzlich von Condor fünfmal pro Woche, wodurch Reisende noch mehr Flexibilität und Auswahl haben.

Nordwärts fliegt Eurowings bis zu zweimal pro Woche nach Tromsö, dem Tor zur Arktis. Mit SAS Scandinavian Airlines geht es dreimal täglich nach Kopenhagen, von wo aus Reisende Anschluss an das SkyTeam-Netz haben. Zu Weihnachten und über den Jahreswechsel bietet SAS wieder Flüge nach Oslo, das mit verschiedenen Weihnachtsmärkten, Museen und architektonischen Highlights aufwartet.

Die Strecke nach Mailand-Linate wird von Eurowings ausgebaut und künftig elfmal pro Woche bedient, eine Verdopplung der bisherigen Frequenz. Bilbao steht im Winter mit bis zu drei Verbindungen pro Woche im Programm und wird somit ganzjährig angeflogen.

Neben europäischen Verbindungen und vielen Urlaubszielen werden wichtige Umsteigehubs wie Amsterdam, Istanbul, London, Warschau, Wien oder Zürich auch im Winterflugplan mehrmals täglich angeflogen. Damit ist der Landesflughafen an die weltweiten Streckennetze der Airlines angebunden, die dort ihre jeweilige Basis haben.

(red HT / FD / STR)