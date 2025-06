Nach der Ermordung von 8 Israelis durch Raketenterror der Islamischen Republik Iran haben die israelischen Luftstreitkräfte in der Nacht massive Luftschläge auf Militär- und Energieinfrastruktur im Großraum Teheran geflogen. Unter den eingesetzten Piloten waren auch israelische Frauen, was die Steinzeit-Mullahs in Teheran besonders schmerzen dürfte, unterdrücken sie doch Frauen seit der "islamischen Revolution" von 1979 brutal.

Explosionen und der helle Schein lodernder Flammen erschütterten Teheran in der Nacht. Anders als der Terrorstaat Islamische Republik Iran griff Israel dabei ausschließlich militärische Ziele sowie die Energieversorgung des Mullah-Regimes an, indem es Präzisionsschläge durchführte, um die iranische Zivilbevölkerung, die seit 1979 unter dem Islamisten-Regime der Steinzeit-Mullahs leidet, nicht zu treffen. Auch iranische Atomanlagen wurde erneut attackiert.

"Wir werden jede Anlage, jedes Ziel des Regimes der Ayatollahs treffen - alles, was sie bisher erlebt haben, wird nichts sein im Vergleich zu dem, was sie in den kommenden Tagen spüren werden", so der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu.

Netanyahu definierte das Ziel der israelischen Schläge: "Es ist die Beseitigung der doppelten Bedrohung durch den Iran, den Staat Israel zu zerstören." Demnach wolle Israel sowohl das Atomprogramm als auch das ballistische Raketenprogramm der Islamischen Republik Iran zerstören.

"Ich fühlte mich im Cockpit dafür verantwortlich, eine reale und existenzielle Bedrohung für den Staat Israel zu beseitigen. Wir tun dies für den Frieden von morgen. Für unsere Heimat. Das ist unsere Mission."

Maj. Shin, weibliches Besatzungsmitglied der israelischen Luftwaffe gegenüber der "Times of Israel"

Die nächtlichen Luftschläge gegen die Infrastruktur der Mullahs in Teheran wurden unter anderem von zweisitzigen F-15E Strike Eagle durchgeführt, in denen auch weibliche Piloten saßen, eine besondere Schmach für das Regime der Islamischen Republik Iran, das Frauen seit 46 Jahren brutal unterdrückt und ihre Rechte beschneidet.

Israel betonte wiederholt, nicht gegen "das iranische Volk" zu kämpfen, sondern lediglich gegen das Islamisten-Regime der Mullahs, das den Iran seit der islamischen Revolution von 1979 im Würgegriff hält und für internationalen Terrorismus (mit-)verantwortlich ist.

Es gibt auch Ausrufe aus Israel sowie von Exil-Iranern, das Mullah-Regime in Teheran zu stürzen, um das iranische Volk von der islamistischen Diktatur zu befreien.

