Tote und Verletzte in Israel nach terroristischem Raketenangriff der Islamischen Republik Iran

Die Islamische Republik Iran begeht täglich schwerste Menschenrechtsverletzungen gegen ihre eigenen Bürger, lässt Demonstranten und Frauen, die gegen den Kopftuchzwang sind, niederknüppeln und ermorden oder hängt Homosexuelle an Baukränen auf. Außerdem unterstützt das radikal-muslimische Mullah-Regime seit Jahrzehnten den internationalen Terrorismus/Islamismus und steht unter anderem im Verdacht, auch auf den Anschlag des Pan Am Jumbos über Lockerbie im Jahr 1988 beteiligt gewesen zu sein. Im vergangenen Jahr führte die Islamische Republik Iran zudem einen, von zahlreichen antisemitischen Muslimen und anderen Israel-Hassern weltweit bejubelten, Terrorangriff mit Raketen auf Israel durch. Außerdem unterstützt der Iran radikal-islamische Terroristen bei ihren Attacken auf Israel. Die Mullahs in Teheran fordern die Auslöschung Israels, erkennen den Staat nicht an. Dieses instabile Islamisten-Terror-Regime arbeitete seit Jahren an einer Atombombe, was eine Bedrohung für die gesamte Region darstellt. Nachdem nun erneute Verhandlungen mit den USA gescheitert sind, flog Israel, die einzige stabile rechtsstaatliche Demokratie in der gesamten Region, einen erfolgreichen Luftschlag gegen den Terrorstaat Islamische Republik Iran. Weitere Luftschläge dürften folgen. Austrian Wings berichtete.

Nach einem ersten Terrorangriff mit Drohnen am Vormittag (Austrian Wings berichtete) startete die Islamische Republik Iran am gestrigen Abend erneute Attacken mit ballistischen Raketen auf Israel. Das Ziel des terroristischen Regimes in Teheran war es dabei, einfach wahllos Israelis zu ermorden, denn die Vernichtung Israels ist Staatsagenda der radikalen Mullahs der Islamischen Republik Iran. Mindestens 2 Israelis starben durch den iranischen Raketenterror, wenigstens 60 weitere wurden verletzt.

(red)