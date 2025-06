Erfolgreiche Luftschläge von Israels Verteidigern gegen des Terrorregime im Iran

Am gestrigen Sonntag griffen Kampfjets der israelischen Armee mehrere dutzend Ziele in der Islamischen Republik Iran an. Darunter befand sich Infrastruktur des iranischen Atomprogramms, Energieversorgungsanlagen, militärische Radaranlagen sowie Abschussanlagen für ballistische Raketen, mit denen die Islamische Republik seit Tagen wahllos Menschen in Israel ermordet.

Der Israeli Air Force gelang es außerdem, zahlreiche ranghohe Geheimdienstoffiziere der Islamischen Republik Iran erfolgreich zu neutralisieren.

"Israels Luftwaffe kämpft im Iran letzten Endes nicht nur um seine eigene Existenz, sondern auch für die Sicherheit der gesamten Region und für die Sicherheit der Menschen in Europa. Der Iran ist seit Jahrzehnten in den internationalen Terrorismus verstrickt, ein solcher Staat darf einfach keine Atomwaffen besitzen. Europa und Israels Nachbarn sollten Israel dafür dankbar sein, dass es verhindert hat, dass der Iran zur Atommacht aufsteigt", so Luftfahrtjournalist Patrick Huber, unter anderem Autor des Buches "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten - von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt".

