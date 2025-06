Lufthansa Group und ITA Airways harmonisieren ab 1. Juli 2025 Vorteile für Statuskunden

Die Lufthansa Group erreicht einen wichtigen Meilenstein bei der Harmonisierung von Statusvorteilen: Nachdem Senatoren sowie HON Circle Member bereits im März Zugang zu den ITA Airways Lounges erhalten hatten, können ab dem 1. Juli 2025 auch Frequent Traveller die ITA Airways Lounges nutzen und damit von einem noch umfassenderen Lounge-Netzwerk profitieren. Damit wächst das Lounge-Netzwerk insbesondere für Reisen nach und über Italien deutlich. Kunden der Lufthansa Group genießen ein noch nahtloseres Premiumerlebnis auf ihren Flugreisen mit den verschiedenen Airlines der Gruppe.

Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer der Lufthansa Group, sagt: „Die Harmonisierung der Statusvorteile unserer Frequent Traveller in der Lufthansa Group markiert einen bedeutenden Schritt für unsere treuesten Gäste. Sie unterstreicht unser Engagement für ein erstklassiges und nahtloses Reiseerlebnis. Durch die Erweiterung des Lounge-Zugangs und die Einführung zusätzlicher Privilegien für Statuskunden der Lufthansa Group bieten wir mehr Komfort und Flexibilität.“

Marcus Frank, Vice President Loyalty der Lufthansa Group, ergänzt: „Die neuen Vorteile für unsere Gäste sind Teil unserer kontinuierlichen Bemühungen, unser Loyalitätsprogramm weiter zu verbessern und unseren Statuskunden einen Mehrwert zu bieten.“

Die neuen Vorteile im Überblick

Erweiterte Lounge-Zugänge: Alle Statuskunden können in den Lounges der Lufthansa Group Airlines und in den ITA Airways Lounges in Mailand, Rom und Catania entspannen. Dies erweitert ihr verfügbares Lounge-Netzwerk erheblich, insbesondere an den italienischen Flughäfen. Weitere Statusvorteile: Zusätzliche Privilegien für Frequent Traveller, Senatoren und HON Circle Member werden auf ITA Airways Flügen angeboten, um ein noch nahtloseres Reiseerlebnis zu gewährleisten. So profitieren alle Statusgäste der Lufthansa Group beim Flug mit ITA Airways von Priority Check-in, zusätzlichem Freigepäck und Wartelisten-Priorität. Senatoren und HON Circle Member genießen zudem Priority Boarding, Fast Lane Zugänge, beschleunigte Gepäckabfertigung und kostenlose Sitzplatzreservierung.

Bereits umgesetzte Vorteile für Fluggäste

Seit der Aufnahme von ITA Airways als fünfte Netzwerk-Airline der Lufthansa Group wurde das Reiseerlebnis für Fluggäste der Gruppe bereits in mehrfacher Hinsicht verbessert. So können Miles & More Teilnehmende bereits seit Februar 2025 auf allen ITA Airways-Flügen Meilen sammeln und einlösen sowie Points, Qualifying Points und in der Business Class auch HON Circle Points sammeln.

Im März zog ITA Airways in das Terminal 1 in Frankfurt und das Terminal 2 in München, sodass alle Lufthansa Group Netzwerk-Carrier nun an sämtlichen Drehkreuzen der Lufthansa Group „unter einem Dach“ operieren. Seit dem Sommerflugplan 2025 profitieren Kunden zudem von einer Codeshare-Partnerschaft mit über 100 neuen Verbindungen innerhalb Europas. Die neuen Codeshare-Angebote für Langstreckenflüge von ITA Airways sind ab 1. Juli 2025 verfügbar. Mit dem geplanten Beitritt von ITA Airways in die Star Alliance Anfang 2026 wird ein weiterer wichtiger Meilenstein erreicht sein.

