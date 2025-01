Lufthansa Group schließt 41-Prozent-Beteiligung an ITA Airways ab

Die italienische Fluggesellschaft ITA Airways ist neues Mitglied der Lufthansa Group. Gemeinsam haben das italienische Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (MEF) und der führende Luftfahrtkonzern Europas heute die Transaktion abgeschlossen. Damit ist die Lufthansa Group mit 41 Prozent an der italienischen Fluglinie ITA Airways beteiligt. Die übrigen 59 Prozent hält zunächst weiterhin das MEF.

Bereits im Mai 2023 hatten beide Parteien den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung von 41 Prozent durch die Deutsche Lufthansa AG an ITA Airways vereinbart. Die Europäische Kommission hatte zuletzt durch Genehmigung der wettbewerblichen Zugeständnisse am 29. November 2024 den Vollzug des Anteilserwerbs freigegeben. Weitere Wettbewerbsbehörden außerhalb der EU haben die Beteiligung inzwischen ebenfalls genehmigt.

Der erste Beteiligungsschritt wurde durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von 325 Millionen Euro heute vollzogen. Optionen für den Erwerb der verbleibenden Anteile an ITA Airways sind zwischen der Lufthansa Group und dem MEF vereinbart und können bereits ab diesem Jahr ausgeübt werden. Mit der heutigen Transaktion ist ITA Airways Teil der Lufthansa Group und fortan die fünfte Netzwerk-Airline des Konzerns.

ITA Airways ist der Nachfolger des ehemaligen italienischen Staatscarriers Alitalia (Bild). ITA Airways nutzt heute mit "AZ" noch den ehemaligen Alitalia-2-Letter-Code. Symbolbild - Foto: GF / Austrian Wings Media Crew

Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG, sagt: „Wir sind stolz darauf, ITA Airways endlich in der Lufthansa Group willkommen heißen zu dürfen. Ich bedanke mich bei allen, die dazu beigetragen haben, insbesondere natürlich in Rom, Brüssel, Berlin und Frankfurt. Das Team von ITA Airways hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben und mit großer Energie, Leidenschaft und Expertise eine Airline aufgebaut, die bereits jetzt Stolz einer ganzen Nation ist. Wir freuen uns, diese Erfolgsgeschichte mit ITA Airways gemeinsam fortzusetzen. Mit unserer Beteiligung stärken wir nun zukünftig den italienischen und europäischen Luftverkehrsmarkt und die Position der Lufthansa Group als Nummer Eins in Europa. Unsere gemeinsamen Gäste weltweit werden dabei bereits zum Sommerflugplan von ersten verbesserten Angeboten und optimierten Verbindungen profitieren.“

Italien wird damit für die Lufthansa Group zu einem weiteren „Heimatmarkt“. Schon jetzt ist das Land nach den USA der zweitwichtigste internationale Markt für das Unternehmen außerhalb der bestehenden Heimatmärkte Deutschland, Österreich, Schweiz und Belgien. Der mit fünf Sternen ausgezeichnete Flughafen Rom-Fiumicino wird künftig das sechste und geographisch südlichste Drehkreuz der Lufthansa Group sein. Mailand-Linate wird als Metropolflughafen im wirtschaftsstarken Norditalien mit dem zweitgrößten Einzugsgebiet der EU eine herausragende Rolle im Konzern spielen.

Zeitnahe Integration

ITA Airways wird als starke Marke erhalten bleiben und weiterentwickelt. Mit dem heutigen Vollzug der Beteiligung können Lufthansa Group und ITA Airways die ersten Kooperationsabkommen für ihre Fluggäste abschließen. In einigen Wochen werden Vielflieger von ITA Airways ihre Punkte beziehungsweise Meilen wahlweise im bestehenden Programm „Volare“ von ITA Airways oder bereits bei Miles & More, dem Loyalitätsprogramm der Lufthansa Group, sammeln können. Zudem werden Miles & More Teilnehmende die Möglichkeit haben, Meilen auf ITA Airways Flügen zu sammeln und einzulösen. Weitere Kooperationen wie gemeinsame Codeshare-Verbindungen, die gegenseitige Nutzung der jeweiligen Lounges und die geplante Aufnahme in die Luftfahrtallianz Star Alliance sollen sukzessive folgen. Details werden den Kundinnen und Kunden sowie den Partnern rechtzeitig mitgeteilt.

ITA Airways (IATA-Flugnummernkürzel „AZ“) wächst als junge Airline seit der Aufnahme des Flugbetriebs im Jahr 2021. Ihre moderne, umweltfreundliche Airbus-Flotte zählt aktuell 99 Flugzeuge, darunter 22 Langstreckenflugzeuge vom Typ Airbus A350-900, Airbus A330-900neo und A330-200. ITA Airways fliegt knapp 70 Ziele auf der ganzen Welt an. 2024 begrüßte die Fluggesellschaft rund 18 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge.

Jörg Eberhart (54) wird neuer Chief Executive Officer (CEO) von ITA Airways. Damit ist er auch geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats der italienischen Fluggesellschaft, die ihren Sitz in Rom hat. Jörg Eberhart übernimmt in dieser Funktion bislang die von Antonino Turicchi und Andrea Benassi interimistisch wahrgenommenen Aufgaben.

Lorenza Maggio (47) übernimmt im “Board of Directors” von ITA Airways die Position „Chief Strategy and Integration Officer“ (CSIO). In dieser Position wird sie die strategische Weiterentwicklung der Airline steuern sowie die Integration in die Lufthansa Group verantworten.

Michael Trestl (39) wird künftig in der Lufthansa Group die ganzheitliche Integration von ITA Airways in den Konzern als „ITA Implementation Officer“ verantworten und wechselt hierzu von Austrian Airlines in die Konzernzentrale nach Frankfurt. Michael Trestl war seit 2021 Chief Commercial Officer (CCO) bei Austrian Airlines.

„Ich freue mich, dass wir mit Jörg Eberhart und Lorenza Maggio zwei Führungskräfte aus den eigenen Reihen in die Geschäftsführung von ITA Airways berufen können,“ sagt Carsten Spohr. „Mit ihrer großen Erfahrung und Kompetenz werden sie den erfolgreichen Kurs von ITA Airways fortsetzen und die Airline zügig in die Lufthansa Group integrieren. Mit Michael Trestl wird zudem ein erfahrener Airlinemanager die Integrationsaufgabe im Konzern übernehmen.“

