Integration von ITA Airways in die Lufthansa Group startet

Ab sofort: Meilen für Miles & More Teilnehmer bei ITA Airways und Punkte für Volare Mitglieder bei den Netzwerk-Airlines der Lufthansa Group; Ab 30. März: ITA Airways zieht in Frankfurt in das Terminal 1 und in München in das Terminal 2.

Nutzung der Vielfliegerprogramme, Umzug an den Flughäfen, Loungezugang, Codeshares, abgestimmter Europa-Flugplan – schon kurz nach Vollzug der Beteiligung der Lufthansa Group an ITA Airways werden für Fluggäste die Vorteile der Integration spürbar. Auf einer Pressekonferenz in Rom haben Carsten Spohr, CEO der Deutschen Lufthansa AG, Sandro Pappalardo, Chairman von ITA Airways, und Jörg Eberhart, CEO von ITA Airways, die ersten konkreten Schritte und Verbesserungen für Kunden vorgestellt.

Ab sofort können 36 Millionen Miles & More-Teilnehmer auf allen Flügen von ITA Airways Meilen sammeln und einlösen. Gleichzeitig können die 2,7 Millionen Mitglieder des ITA Airways Vielfliegerprogramms Volare ihre Punkte auf allen Flügen von Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines sammeln und einlösen.

Mit Beginn des Sommerflugplans am 30. März 2025 können Gäste von ITA Airways und Lufthansa Group von folgenden Vorteilen profitieren: Unter einem Dach in Frankfurt und München: Die Nutzung desselben Terminals ist eine wesentliche Voraussetzung für komfortable und schnelle Transfers an den Drehkreuzen der Lufthansa Group. Mit Beginn des kommenden Sommerflugplans wird ITA Airways in Frankfurt und München in die Terminals von Lufthansa Airlines umziehen – in Frankfurt in das Terminal 1 und in München in das Terminal 2. Dies wird die Umsteigezeiten für Passagiere erheblich verkürzen. An allen anderen Drehkreuzen der Gruppe sowie in Rom-Fiumicino und Mailand-Linate bieten die Airlines der Lufthansa Group ihre Flüge bereits in denselben Terminalbereichen an, in denen auch die Flüge der ITA Airways angeboten werden.

Lounge-Zugang: Ab 30. März können Passagiere von ITA Airways auf ihren Reisen zusätzlich die rund 130 Lounges der Lufthansa Group und ihrer Partner besuchen und nutzen. Auch die Lounges von ITA Airways stehen den Passagieren der Lufthansa Group ab diesem Zeitpunkt offen.

Codeshare: Durch die Ergänzung der Streckennetze der Lufthansa Group Airlines mit dem Flugangebot von ITA Airways erhalten Kunden größere Auswahl und mehr Flexibilität. Bereits mit dem Sommerflugplan werden zunächst mehr als 100 Flug-verbindungen ihre Flugnummern teilen und können dadurch einfacher kombiniert werden. Diese Codeshares ermöglichen es, Flüge verschiedener Fluggesellschaften der Gruppe in einer einzigen Buchung zusammenzuführen. Nach der vollständigen Umsetzung wird dieses Codesharing den Passagieren von ITA Airways Zugang zu über 250 Zielen der Lufthansa Group ermöglichen. Für Passagiere der Fluggesellschaften der Lufthansa Group wird das Angebot um Inlandsflüge von ITA Airways nach Sizilien, Sardinien, Kalabrien und Apulien erweitert. Alle Codeshare-Verbindungen können bereits ab dem 25. Februar über alle weltweiten Vertriebskanäle gebucht werden, auch online und über die Apps der Lufthansa Group und von ITA Airways.

Abgestimmte Flugpläne zwischen den Drehkreuzen: Die Flugverbindungen zwischen den Drehkreuzen der Lufthansa Group (Frankfurt, München, Zürich, Wien und Brüssel) und den beiden Hauptflughäfen von ITA Airways (Rom und Mailand) werden optimiert und besser über den Tag hinweg aufgeteilt, um Gästen mehr Reiseflexibilität zu bieten. Abgestimmte Abflugzeiten bedeuten für die Gäste weniger Wartezeit und bessere Anbindung an die Langstreckenverbindungen.

Wechsel der Airline-Allianz: Künftig sollen auch ITA-Airways Passagiere alle Produktvorteile der Lufthansa Group nutzen können. Dafür ist auch die Aufnahme der italienischen Fluggesellschaft in die Star Alliance, die größte globale Luftfahrtallianz, von entscheidender Bedeutung. Die Vorbereitungen haben bereits begonnen. Der offizielle Beitritt von ITA Airways zur Star Alliance ist für das erste Halbjahr 2026 geplant. Entsprechend hat ITA Airways den Austritt aus der SkyTeam-Allianz bereits begonnen.

Auch im Bereich der Luftfracht soll die Zusammenarbeit zwischen ITA Airways und Lufthansa Cargo schnell vertieft werden. So wird es für Frachtkunden bereits im Sommer erste gemeinsame Angebote auf ausgesuchten Routen geben.

Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG, sagt: „Nachdem ITA Airways vor wenigen Tagen Mitglied unserer Airline-Familie geworden ist, wollen wir nun die Zusammenführung zügig vorantreiben, damit sowohl ITA und ihre Fluggäste als auch die Passagiere unserer anderen Passagier-Airlines schnell von den Vorteilen einer erweiterten Lufthansa Group profitieren. Auch sind wir zuversichtlich, dass ITA Airways bereits in diesem Jahr Gewinne erzielen wird. In Summe sind wir überzeugt, dass der heutige Tag, an dem die Integration von ITA Airways in die Lufthansa Group startet, der Beginn einer gemeinsamen Erfolgsgeschichte für Kunden, Mitarbeiter und Anteilseigner von ITA Airways und der Lufthansa Group ist.“

(red / LH)