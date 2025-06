Lufthansa mit World Airline Awards 2025 ausgezeichnet

Zudem wurde das Lufthansa First Class Terminal in Frankfurt als weltbeste First Class Lounge ausgezeichnet. Auch Austrian Airlines und Eurowings erhielten jeweils einen der begehrten Preise – die Auszeichnung für „Best Airline Staff in Europe“ ging nach Wien zu Austrian Airlines und Eurowings wurde als „Best Low Cost Airline in Europe“ prämiert. Das auf Luftfahrt spezialisierte Marktforschungsinstitut Skytrax hatte zuvor weltweit 22,3 Millionen Passagiere aus weit über 100 Ländern befragt.

„Lufthansa legt großen Wert darauf, dass sich alle Gäste an Bord bei uns wohlfühlen – von der Economy bis in die First Class. Daher freut es mich besonders, dass wir den Preis für die weltweit familienfreundlichste Airline und gleichzeitig für die beste First Class Lounge erhalten haben“, sagt Heiko Reitz, Chief Customer Officer Lufthansa Airlines. „Premium bei Lufthansa ist vor allem auch die unübertroffene Gastfreundschaft der Lufthanseaten. Insbesondere die Kolleginnen und Kollegen aus Kabine, Cockpit und am Boden können heute sehr stolz sein. Sie sind es, die Tag für Tag unser Qualitäts-Versprechen aufs Neue erfüllen.“

Reisen mit Kindern

Lufthansa legt großen Wert darauf, dass sich auch ihre jüngsten Gäste an Bord wohlfühlen. So bietet die Airline speziell kreierte Kids-Menüs an, die von den Köchen der Gate Gourmet zubereitet werden. Die Menüs gehören zur Kategorie „Special Meals“ und können von Fluggästen bis zu 24 Stunden vor Abflug kostenfrei vorbestellt werden. Dabei gilt das Angebot für alle Klassen auf Langstreckenflügen sowie für die Business Class auf Kurzstreckenflügen.

Die Tabletts sind liebevoll mit bunten Illustrationen der Lufthansa Maskottchen „Lu“ und „Cosmo“ gestaltet und die Menükarte lädt die kleinen Fluggäste zum Rätseln und Ausmalen ein, während sie spielerisch erfahren, wie ein Flugzeug fliegt.

Darüber hinaus hat Lufthansa ein neues Sortiment an Kinderspielzeug an Bord eingeführt. Von wolkenförmigen Kuscheldecken für Kleinkinder bis hin zu Puzzles und dem Spiel „Stadt, Land, Flug“ ist für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei. Außerdem gibt es ein Portfolio an Malvorlagen mit Lu und Cosmo, die über die Startseite der Lufthansa eJournals zugänglich sind. Junge Passagiere finden dort auch Magazine für Kinder und Jugendliche in verschiedenen Sprachen. Das Inflight-Entertainment-Programm für Kinder umfasst eine große Auswahl an Filmen, Serien, Musik, Hörbüchern und Podcasts. Auch können sich Kinder auf besondere Amenity Kits und ab Sommer 2025 auf eine neue ganzjährige „Best Friend“-Kinderbordkarte freuen.

Reisen in der Lufthansa First Class

Das separate First Class Terminal in Frankfurt mit Limousinen-Transfer direkt zum Flugzeug und persönlichem Assistenten, welches als beste First Class Lounge weltweit ausgezeichnet wurde, steht sinnbildlich für das Lufthansa Premium-Angebot.

Seit Anfang des Jahres ist Reisen in der Lufthansa Spitzenklasse noch exklusiver. Die neue Lufthansa Allegris First Class auf Langstreckenflugzeugen ist im Sommerflugplan auf Flügen von München nach San Francisco, Chicago, San Diego, Shanghai und Bengaluru erlebbar und setzt mit zwei Einzelsuiten und der außergewöhnlichen Suite Plus neue Maßstäbe: Gäste können ihre nahezu einen Meter breiten Sitze in den Einzelsuiten nach persönlichen Bedürfnissen wärmen oder kühlen. Die separaten Kabinen mit deckenhohen Wänden und verschließbarer Tür, großem Tisch und breitem Sitz, einem Wohnzimmer-großen Bildschirm und kabellosen „Over-Ear“-Kopfhörern, definieren einen neuen Standard bei Komfort und Individualität. Großzügigen Stauraum gewährt eine persönliche Garderobe in der Suite, so dass sich Reisende bequem umziehen können und alle persönlichen Gegenstände griffbereit haben. Individuelle Lampen ermöglichen Reisenden, sich ihre ganz eigene Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.

Ein besonderes Reiseerlebnis schafft die weltweit einzigartige Doppelkabine, Suite Plus, mit zwei breiten Sitzen, die sich bei Bedarf zu einem bequemen Doppelbett kombinieren lassen. Das fliegende Privatzimmer besticht durch größten Komfort und Individualität. Die Suite Plus bietet höchste Exklusivität für den Einzelgast und die einzigartige Möglichkeit, die Doppelkabine auch zu zweit zu nutzen.

Die neue First Class ist Teil einer großen Lufthansa Premium-Offensive. Unter anderem dürfen sich First Class Gäste auch über renovierte First Class Check-in Bereiche in Frankfurt (ab Spätsommer) und München sowie die neu gestaltete First Class Lounge am Münchener Flughafen freuen.

(red / LH)