Lufthansa Technik AERO Alzey verlängert Partnerschaft mit Pratt & Whitney Canada

Lufthansa Technik AERO Alzey (LTAA), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Lufthansa Technik, hat die Lizenzen als Designated Overhaul Facility (DOF) mit Pratt & Whitney Canada für die Wartung und Überholung der Triebwerkstypen PW100 und PW150 erneuert. Die auf der Paris Air Show unterzeichnete Vereinbarung berechtigt LTAA, weiterhin umfassende Triebwerkswartungsdienste für eine Vielzahl an Regionalflugzeugen anzubieten.

Die Lizenzverlängerung gilt für die weltweit etwa 3.300 PW100- und 850 PW150-Triebwerke, die vor allem Regionalflugzeuge wie die ATR 72 und die De Havilland Canada DHC-8-400 (Q400) antreiben. Der Vertrag markiert die Fortsetzung einer Geschäftsbeziehung, die vor 37 Jahren begann und in die langjährige Zusammenarbeit zwischen LTAA und Pratt & Whitney Canada mündete. Im Jahr 1988 wurde das PW100-Triebwerk als erstes Produkt bei LTAA eingeführt, damals noch unter dem Namen DLT A.E.R.O. Services GmbH. Die Geschäftsbeziehung verstärkte sich im Jahr 2006, als LTAA auch als DOF für das PW150-Triebwerk ernannt wurde. Seitdem hat LTAA seine Rolle als DOF stets beibehalten und dabei die höchsten Standards in der Flugzeugwartung erfüllt.

Zusätzlich zu umfangreichen MRO-Diensten (Maintenance, Repair, Overhaul) betreibt LTAA zwei hochmoderne Testzellen für umfassende Triebwerkstests. Das Unternehmen bietet auch Leasingoptionen für PW100- und PW150-Triebwerke an. Darüber hinaus nimmt LTAA am Garantieprogramm von Pratt & Whitney Canada teil und nimmt im Namen seiner Kunden die Abwicklung der Garantieansprüche vor.

Über Lufthansa Technik AERO Alzey

Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH ist ein Unternehmen für herstellerunabhängige MRO-Dienstleistungen im Bereich der Triebwerkswartung für regional operierende Passagierflugzeuge und der neuesten Generation von Triebwerken für Mittelstreckenjets. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Lufthansa Technik AG ist das Unternehmen seit über 35 Jahren an seinem Hauptstandort in Alzey in der rheinhessischen Region tätig. Das Gelände erstreckt sich über eine Fläche von 22.000 Quadratmetern und beschäftigt rund 750 Mitarbeiter.

(red / LHT)