AUA, Lufthansa und SWISS nehmen Flüge nach Tel Aviv wieder auf

Nach dem Raketenangriff radikaler antisemitischer islamischer Terroristen auf den Flughafen von Tel Aviv (Israel) vom 4. Ma hat die AUA (wir berichteten) sämtliche Flüge nach Israel eingestellt und die Streichung der Flüge wiederholt verlängert, zuletzt bis zum 22. Juni. Ab 23. Juni wird Israel wieder angeflogen. Auch die Konzernmutter Lufthansa, die Schwestergesellschaft SWISS und weitere Airlines der Lufthansa-Gruppe verfahren so.

"Austrian Airlines plant den Flugbetrieb nach Tel Aviv am Montag, 23. Juni 2025, wieder aufzunehmen. Die Entscheidung beruht auf einer umfassenden Sicherheitsanalyse durch die Lufthansa Group und in Abstimmung mit den zuständigen Behörden. Neben Austrian Airlines werden auch die Lufthansa, SWISS, Brussels Airlines, Eurowings und ITA ihre Verbindungen – aus operationellen Gründen in Etappen geplant – wieder aufnehmen", teilte die AUA-Pressestelle gegenüber "Austrian Wings" mit.

Hintergrund der Einstellung der Flüge bis 22. Juni

Seit Jahren leidet Israel tagtäglich unter dem Terror radikaler Muslime an mehreren Fronten, wie Armeesprecher Arye Shalicar im Oktober 2024 in einem Interview mit dem renommierten Fachmagazin "Militär Aktuell" sagte. Unter den islamischen Terroristen befinden sich auch die Huthi-Rebellen aus dem Jemen, die Israel ebenfalls regelmäßig mit Raketenterror überziehen. Eine dieser Raketen aus dem Jemen schlug jetzt auf dem Flughafen Tel Aviv ein.

Das jüdische Kulturmagazin "Nu" analysierte den Terror gegen Israel bereits im Juli 2024 und kam angesichts der radikal-muslimischen Mobs auf europäischen Straßen, die offen die Vernichtung Israels fordern, zu dem Befund, dass in Teilen Europas bereits eine "Islamisierung" erfolgt und die "innere Sicherheit erodiert" sei. Ziemlich genau einen Monat nach dieser Analyse verübte ein 26-jähriger Muslim aus Syrien einen Terroranschlag in Solingen im Namen des "Islamischen Staates" und erstach dabei drei unschuldige Menschen. Im Amsterdam machte vor kurzem ein - so israelische Medien und Zeugen - augenscheinlich vorwiegend muslimischer Mob, der vom grünen österreichischen Vizekanzler wörtlich als "Demonstrant:innen" gröblich verharmlost wurde, Jagd auf Juden. Israel schickte mehrere Sonderflüge, um seine Staatsbürger in Sicherheit zu bringen, da die Niederlande der von zu einem erheblichen Teil von antisemitischen Muslimen ausgehenden Gewalt nicht Herr wurden. Auch nach den ersten Vorfällen gab es in den Niederlanden anitjüdische Pogrome durch, so berichten es wiederum jüdische Augenzeugen und israelische Medien, vorwiegend männliche muslimische Migranten.

(red)