Spatenstich für Triebwerkszentrum von Lufthansa Technik am Flughafen Calgary

Lufthansa Technik und Calgary Airports haben nun den symbolischen Spatenstich für ein neues, hochmodernes Triebwerkswartungszentrum am Flughafen Calgary gefeiert. Das Projekt umfasst eine Investition in Höhe von etwa 120 Millionen Kanadischen Dollar in den westkanadischen Luftfahrtstandort. Die dort geplante Reparaturwerkstatt sowie der integrierte Teststand werden neue Maßstäbe in der Wartung und Reparatur von Flugzeugtriebwerken setzen.

In den kommenden zwei Jahren entsteht in Zusammenarbeit mit Calgary Airports eine etwa 14.000 Quadratmeter große Triebwerkswerkstatt für Lufthansa Technik Canada, eine hundertprozentige kanadische Tochtergesellschaft von Lufthansa Technik. Künftig sollen vor Ort für nordamerikanische Fluggesellschaften sogenannte Near-Wing- und Quick-Turn-Services für LEAP-1B-Triebwerke erbracht werden. Diese Flugzeugmotoren von CFM International* treiben die wachsende Boeing-737-MAX-Flotte an. Am Standort wird außerdem Kanadas erster Teststand für Flugzeugtriebwerke der neusten Generation errichtet. Mit viel Tageslicht und moderner Ausstattung wird die Anlage ein attraktives Arbeitsumfeld für mindestens 160 Beschäftigte bieten. Bis 2030 soll die Belegschaft von Lufthansa Technik Canada auf diese Anzahl wachsen. Während der Bauphase kommen zusätzlich 170 temporäre Jobs in der Region hinzu. Die Triebwerkswerkstatt und der Teststand sollen planmäßig im Jahr 2027 in Betrieb gehen.

Lufthansa Technik Canada arbeitet eng mit Calgary Airports zusammen, um die technischen und logistischen Anforderungen für das Werk festzulegen. Die Flughafengesellschaft beaufsichtigt die Finanzierungs-, Planungs-, Bau- und Errichtungsphasen des Gebäudekomplexes. Die Anlage ist ein Schlüsselprojekt von YYC-AeroNex- einem Zentrum für erstklassige Luftfahrt- und Schulungsdienstleistungen am Flughafen Calgary, das im Rahmen einer langfristigen Strategie zur Stärkung der Luftfahrtbranche in Calgary entwickelt wurde. Mit Lufthansa Technik Canada wurde ein Um zum Betriebsstart die benötigten Talente an Bord zu haben, läuft die Personalgewinnung bereits auf Hochtouren. Seit der Projektankündigung im Februar hat Lufthansa Technik Canada 30 Mitarbeiter angestellt, darunter Produktionsplaner, Ingenieure und Projektmanager. Bis Jahresende sollen mindestens 50 weitere Fachkräfte hinzukommen. Gesucht werden unter anderem Triebwerksmechaniker und technische Ausbilder langfristiger Mietvertrag unterzeichnet.

(red / LH Technik)