Norbert Draskovits neuer Präsident der AÖV

Im Rahmen einer Fluggastbefragung der ADV (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen) an 24 Flughäfen wurden auch rund 14.000 Interviews im Jahr 2024 an den österreichischen Airports durchgeführt. Nun liegen die Ergebnisse vor: Mehr als drei Viertel aller Befragten (78%) vergeben Bestnoten in der Passagierzufriedenheit. Der Anteil jener Flugpassagiere, die von außerhalb nach Österreich reisen (Incoming-Anteil) liegt mit 40% deutlich höher als in Deutschland mit 21%. Das spricht für die Attraktivität des Tourismusstandortes Österreichs und unterstreicht die zentrale Bedeutung der österreichischen Verkehrsflughäfen für ihre jeweilige Region. Für eine weitere Stärkung setzt sich die Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV) ein. Neuer Präsident der AÖV ist seit 13. Juni 2025 der Geschäftsführer des Flughafen Linz, Mag. Norbert Draskovits, der diese Funktion turnusmäßig von Flughafen Wien-Vorstand Mag. Julian Jäger übernimmt.

„Österreichs Flughäfen sind Tor zur Welt für Wirtschaft und Tourismus. Dass fast 40 % der Passagiere Incoming-Reisende sind, zeigt die bedeutende Rolle unserer Flughäfen für den heimischen Tourismus. Neben dem Flughafen Wien als internationale Verkehrsdrehscheibe müssen hierzu aber insbesondere die österreichischen Bundesländerflughäfen gestärkt werden“, hält Mag. Norbert Draskovits, neuer Präsident der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV) und Geschäftsführer des Linz Airport, fest.

„Die österreichischen Flughäfen haben ein herausragendes Zeugnis erhalten – direkt von ihren Passagieren. Dieses Ergebnis ist ein Beleg für die hohe Leistungsfähigkeit unserer heimischen Airports sowie die exzellente Servicequalität unserer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, betont Mag. Julian Jäger, neuer Vizepräsident der AÖV und Vorstand der Flughafen Wien AG.

An- und Abfahrt zum Flughafen: 45% nutzen Bus und Bahn

Für die Befragung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) im Jahr 2024 wurden nicht nur an 19 deutschen Airports, sondern auch an den österreichischen Flughäfen Wien, Linz, Innsbruck, Graz und Salzburg rund 14.000 Interviews geführt. Dabei sind interessante Ergebnisse herausgekommen:

45% der Passagiere reisen mit Bus und Bahn zum Flughafen. Das unterstreicht insb. die besondere Bedeutung einer leistungsfähigen Bahnanbindung zu den jeweiligen Flughafen-Standorten und zeigt, dass die unterschiedlichen Verkehrsträger im Sinne einer funktionierenden Intermodalität einander gut ergänzen können. In Deutschland liegt der Anteil von Bus und Bahn am Modal Split hingegen nur bei rund 32%. Der Anteil an Geschäftsreisenden am Passagieraufkommen der Flughäfen liegt im Durchschnitt in Deutschland wie in Österreich bei etwa 20%. Der überwiegende Großteil (rund 80%) sind Reisen aus privatem Anlass. Über dreiviertel aller Flugreisenden vergeben die beiden besten Noten (6-teilige Skala) in der Kategorie „Zufriedenheit“. In Österreich liegt der Anteil der Bestnote mit 44% sogar noch höher als in Deutschland (32%).

Arbeitsgemeinschaft österreichischer Verkehrsflughäfen

Die Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV) wurde im Jahr 1956 gegründet und ist die Interessensvertretung der Bundesländer-Flughäfen in Österreich. Ihre Mitglieder sind die Flughäfen Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und Wien auf Geschäftsführungs- und operativer Ebene. Zielsetzung der AÖV ist die Förderung der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit, der regelmäßige Know-how-Austausch zu betrieblichen Abläufen und die Vertretung von gemeinsamen Anliegen bei nationalen und internationalen luftfahrt- und flughafenrelevanten Entscheidungen. Dabei steht die AÖV auch in intensivem Austausch mit den Schwesterverbänden in Deutschland (ADV – Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen) und der Schweiz (SIAA – Swiss International Airports Association).

(red / AÖV)