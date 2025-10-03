Lufthansa Technik und Cathay unterzeichnen größten MRO-Vertrag ihrer Partnerschaft

Mit der Unterzeichnung ihres bislang umfangreichsten Vertrags beginnen Lufthansa Technik und die Cathay Group ein neues Kapitel in ihrer langjährigen Partnerschaft: In den kommenden sechs Jahren wird der führende Anbieter flugzeugtechnischer Dienstleistungen exklusiv Total Component Maintenance (TCM) für die 747- und 777-Flotten der nationalen Fluggesellschaft Hongkongs erbringen. Die Leistungen für insgesamt 20 Boeing-747-Frachter und 52 Boeing-777-Passagierflugzeuge starten im Oktober.

Im Rahmen der neuen TCM-Vereinbarung profitiert Cathay von Lufthansa Techniks umfassenden "Power-by-the-Hour"-Services, die die Reparatur und Überholung von Komponenten für 72 Flugzeuge abdecken. Durch die vollständige Betreuung aller komponentenbezogenen Aktivitäten gewährleistet Lufthansa Technik eine hohe Zuverlässigkeit und operative Stabilität der Flotten. Das speziell auf die Bedürfnisse von Cathay Pacific zugeschnittene Leistungspaket bietet maximale Flexibilität und trägt dazu bei, die Flottenverfügbarkeit und Kosteneffizienz zu optimieren.

(red / LH Technik)