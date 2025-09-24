Levy Halevy übernimmt als CEO von EL AL Israel Airlines

Der Verwaltungsrat von EL AL Israel Airlines hatLevy Halevy zum Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt. Halevy bekleidete in den vergangenen 7 Jahren die Position des CEO von Israel Credit Cards. Wann Halevy seinen Posten als EL AL CEO antritt, war vorerst noch nicht bekannt.

Amikam Ben Zvi, Vorsitzender des Verwaltungsrats von EL AL: "Wir begrüßen die Ernennung von Levy Halevy zum CEO von EL AL. Er bringt umfangreiche und bewährte Managementerfahrung sowie fundierte Fachkenntnisse im Finanz- und Technologiesektor mit. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er gemeinsam mit den Mitarbeitern von EL AL das Unternehmen zu neuen Höhen führen wird. Im Namen des Vorstands und aller Mitarbeiter von EL AL möchte ich Dina Ben Tal Ganancia für ihre Amtszeit als CEO und ihren bedeutenden Beitrag zum Geschäftsbetrieb des Unternehmens in den letzten Jahren danken.“

(red / LY)