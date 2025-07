COO Francesco Sciortino verlässt die AUA und wechselt zur Lufthansa

Francesco Sciortino, seit 01. April 2021 Chief Operating Officer von Austrian Airlines, nimmt mit 01. September 2025 eine neue Herausforderung im Vorstand von Lufthansa Airlines als Hubmanager Frankfurt und als Accountable Manager an. In den letzten viereinhalb Jahren hat Francesco Sciortino als COO maßgeblich zur positiven Entwicklung von Austrian Airlines beigetragen und den Betrieb mit seinem Team auf ein neues Niveau gehoben. Seit drei Jahren in Folge zählt die Airline zu den sieben pünktlichsten Fluggesellschaften Europas und belegt aktuell sogar den dritten Platz. Darüber hinaus konnte sie weitere bedeutende Auszeichnungen erzielen, darunter den Skytrax Best Airline Staff Europe Award, der 2023 und zuletzt 2025 verliehen wurde, sowie die Anerkennung für eine der 20 besten Cabin Crews weltweit.

„Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf meine Zeit bei Austrian Airlines. 1997 begann ich dort meine fliegerische Laufbahn als Copilot auf dem A320 und konnte in den letzten 4½ Jahren als Chief Operating Officer wichtige Weichen für die Zukunft stellen. Mit der erfolgreichen Einflottung werksneuer Airbus A320neo und der Einführung der Boeing 787-9 wurde die Modernisierung der Flotte entscheidend vorangetrieben. Die jüngste Entscheidung, die Embraer 195 auszuflotten, ebnet nun den Weg zu einer vereinfachten und effizienten Flottenstruktur. Ich bin überzeugt, dass Austrian Airlines damit bestens für die Zukunft aufgestellt ist und freue mich nun auf meine neue Aufgabe bei Lufthansa Airlines”, so Francesco Sciortino.

Bevor Sciortino zu Austrian Airlines kam, war er zuletzt als Managing Director und Accountable Manager bei Germanwings tätig und verantwortete zuvor bei SunExpress Deutschland als Accountable Manager und Projektleiter den Aufbau der Langstrecken-Operations. Darüber hinaus fliegt er als Kapitän auf dem Airbus A330/340 bei Lufthansa. Die Beförderung in den Vorstand von Lufthansa Airlines markiert einen spannenden Karriereschritt für den 52-jährigen und bedeutet auch eine Rückkehr in seine deutsche Heimat, Frankfurt.

„Wir danken Francesco Sciortino für seine engagierte und inspirierende Führung. Seine Leistungen haben nicht nur Austrian Airlines geprägt, sondern immer wieder Benchmarks in der gesamten Lufthansa Group gesetzt. Ich bin überzeugt, dass er mit seiner Leidenschaft für Operations und seinem hohen Ambitionslevel die Kernmarke der Lufthansa Group positiv mitgestalten wird. Das gesamte Austrian Airlines Team gratuliert Francesco zu seiner neuen Herausforderung und wünscht ihm für die kommenden Aufgaben viel Erfolg“, so Austrian Airlines CEO Annette Mann.

Till Streichert, Austrian Airlines Aufsichtsratsvorsitzender und Finanzvorstand der Lufthansa AG, unterstreicht: „Als Vollblut-Airliner und ausgewiesener Operations-Profi hat Francesco Sciortino entscheidend dazu beigetragen, die operative Performance von Austrian Airlines in den letzten Jahren auf höchstes Niveau zu bringen. Dafür bedanke ich mich herzlich bei ihm und freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit mit ihm als neues Mitglied im Lufthansa Bereichsvorstand.“

Der Prozess zur Nachbesetzung ist bereits angelaufen.

(red / OS)