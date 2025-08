AUA-Dreamliner auf Weg nach New York in Glasgow gelandet

Statt in New York JFK sind die Passagiere des heutigen AUA-Fluges OS 087 in Glasgow gelandet - zumindest vorerst.

Um 15:02 Uhr UTC, 17:02 Uhr Lokalzeit, startete Flug OS 87 auf dem Flughafen Schwechat auf der Piste 29 mit Ziel New York JFK. Rund 30 Minuten später erreichte die Boeing 787-9 Dreamliner (OE-LPL) südöstlich von Pilsen im tschechischen Luftraum ihre Reiseflughöhe von 36.000 Fuß, das entspricht umgerechnet knapp 11.000 Meter. Über Deutschland und die Nordsee ging es dann weiter Richtung Schottland - eine reguläre Route für den Transatlanikflug an die amerikanische Ostküste. Dabei stieg die Boeing 787 weiter auf 38.000 Fuß (Flugfläche 380). Zunächst verlief der Flug ereignislos, doch als sich die Maschine um 17:45 Uhr UTC bereits westlich von Schottland über dem Nordatlantik befand - rund 2 Stunden und 40 Minuten nach dem Start in Wien - flog die Besatzung eine Umkehrkurve und steuerte das schottische Glasgow an.

Um 18:29 Uhr UTC setzte Flug OS 087 auf der Piste des Flughafens Glasgow auf.

Nach noch unbestätigten Informationen soll ein medizinischer Notfall an Bord für die außerplanmäßige Zwischenlandung verantwortlich gewesen sein.

Eine Stellungnahme der Austrian Airlines ist angefragt und wird nachgereicht, sobald sie eingetroffen ist.

Text & Foto: Patrick Huber