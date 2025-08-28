Emirates führt Premium-Economy-Kabine auf vier weiteren Strecken ein

Emirates wird seine Premium Economy auf der jüngsten Airbus A350-Flotte sowie an Bord seiner modernisierten Airbus A380- und Boeing 777-Jets in den kommenden Monaten zu vier weiteren Zielen im Nahen Osten und in Westasien einsetzen. Das gab die Airline nun bekannt.

Auf den Strecken zwischen dem Drehkreuz Dubai und Amman, Mumbai, Maskat und Bahrain können Fluggäste neben der jüngsten Premium-Economy-Kabine die neusten Business-Class-Sitze und Bordprodukte erleben.

Amman : Die Flugrotation EK903/904 wird ab 26. Oktober mit einer Vier-Klassen-A380 mit modernisierten Kabinen, einschliesslich Premium-Economy-Class, betrieben. Durch das Kabinenupgrade auf der zweiten täglichen Verbindung bieten künftig beide täglichen Flügen die neuesten Emirates-Signature-Produkte.

: Die Flugrotation EK903/904 wird ab 26. Oktober mit einer Vier-Klassen-A380 mit modernisierten Kabinen, einschliesslich Premium-Economy-Class, betrieben. Durch das Kabinenupgrade auf der zweiten täglichen Verbindung bieten künftig beide täglichen Flügen die neuesten Emirates-Signature-Produkte. Mumbai : Ab 26. Oktober wird die Flugrotation EK504/505 mit überarbeiteten Boeing 777-Jets durchgeführt. Fluggäste können die neuesten Kabinenprodukte auf 22 wöchentlichen Liniendiensten erleben.

: Ab 26. Oktober wird die Flugrotation EK504/505 mit überarbeiteten Boeing 777-Jets durchgeführt. Fluggäste können die neuesten Kabinenprodukte auf 22 wöchentlichen Liniendiensten erleben. Maskat : Ab 30. Oktober bietet Emirates auf allen neun wöchentlichen Flügen das A350-Erlebnis. Die neuesten Airbus-Jets von Emirates werden donnerstags und samstags unter den Flugnummern EK862/863 eingesetzt.

: Ab 30. Oktober bietet Emirates auf allen neun wöchentlichen Flügen das A350-Erlebnis. Die neuesten Airbus-Jets von Emirates werden donnerstags und samstags unter den Flugnummern EK862/863 eingesetzt. Bahrain: Ab 4. Dezember wird eine zusätzliche umgerüstete Boeing 777 auf der Rotation EK833/834 donnerstags eingesetzt. Somit wird Bahrain ausschliesslich mit Flugzeugen mit Premium-Economy-Kabine und neuester Business Class angeflogen.

Die Planungsdaten können vorgezogen werden, wenn Flugzeuge früher aus der aktuellen Retrofit zurückkehren. Mit dieser Flottenplanung erweitert Emirates sein Premium-Economy-Angebot auf über 635 wöchentliche Flüge streckennetzweit aus. Bis zum Winter plant Emirates 68 Städte mit Flugzeugen zu bedienen, die mit Premium Economy ausgestattet sind. Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Premiumreisen baut Emirates sein Premium-Economy-Angebot strategisch aus. Bis Ende 2025 rechnet die Fluggesellschaft mit über zwei Millionen angebotenen Premium-Economy-Sitzen. Derzeit sind es bereits über 1,8 Millionen Premium-Economy-Sitze im gesamten Streckennetz. Das Retrofitprogramm von Emirates, mit 219 Flugzeugen (110 A380 und 109 Boeing 777) eines der grössten in der Geschichte der Luftfahrt, schreitet zügig voran: Im Durchschnitt wird alle drei Wochen ein Flugzeug umgerüstet. Bisher wurden 67 Flugzeuge modernisiert. Zusätzlich betreibt Emirates derzeit neun A350 auf 15 Strecken.

(red / EK)