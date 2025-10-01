Emirates Skywards feiert 25-jähriges Jubiläum

Emirates Skywards, das Treueprogramm von Emirates und flydubai, feiert 25 Jahre. Über 37 Millionen Mitglieder weltweit profitieren von individuellen Vorteilen und pünktlich zum Jubiläum bedankt sich Emirates Skywards mit 25 Tagen voller exklusiver Aktionen, attraktiven Bonusmeilen und der Chance, insgesamt 25 Millionen Skywards Meilen zu gewinnen.

Bis 20. Oktober fliegt Emirates zudem mit einer Sonderlackierung: Ein Airbus A380 mit auffälligem „25 Jahre“-Design wird ab Oktober weltweit auf verschiedenen Strecken unterwegs sein und damit das Jubiläum sichtbar in die Welt hinaustragen.

bis zum 20. Oktober 2025 bedankt sich Emirates Skywards bei seinen Mitgliedern mit einer Vielzahl an exklusiven Aktionen. Höhepunkt ist ein gross angelegtes Gewinnspiel, bei dem insgesamt 25 Millionen Skywards Meilen verlost werden. Teilnehmer haben die Chance, 100.000 oder 250.000 Meilen oder den Hauptgewinn mit einer Million Skywards Meilen zu gewinnen. Teilnehmen können alle, die im Aktionszeitraum Skywards Meilen mit Emirates, flydubai oder teilnehmenden Partnern sammeln.

Darüber hinaus profitieren Mitglieder von attraktiven Bonusaktionen: Bei Buchungen mit Emirates oder flydubai erhalten diese 50 Prozent zusätzliche Meilen. Wer über Partner sammelt – etwa durch Einkäufe, Restaurantbesuche, Hotelbuchungen oder Aktivitäten mit Skywards Everyday, Skywards Miles Mall oder Emirates Skywards Hotels – wird mit 25 Prozent Bonusmeilen belohnt. Auch beim Kauf oder Verschenken von Meilen gibt es bis zu 50 Prozent zusätzliche Skywards Meilen im Rahmen eines Early-Bird-Angebots.

Für Reisende am Dubai International Airport (DXB) bietet Emirates Skywards weitere Überraschungen: Vom 1. bis 5. Oktober in Terminal 3 sowie am 8. und 9. Oktober in Terminal 2 laden interaktive Aktionen dazu ein, Meilen zu gewinnen, darunter Quizspiele, kostenloser Lounge-Zugang, Einkaufsgutscheine für Dubai Duty Free und Gratis-Eiscreme von eigens gebrandeten Skywards-Eiswagen. Ein weiteres Highlight ist die Aktion „Spot the Tag“: Auf ausgewählten Gepäckstücken an den Gepäckbändern finden sich spezielle Emirates Skywards-Tags. Wer diese entdeckt, kann sich über exklusive Preise wie Lounge-Zugang, Emirates-Merchandise und zusätzliche Bonusmeilen freuen.

Auch langjährige Premium-Mitglieder werden im Rahmen der Jubiläumskampagne besonders gewürdigt. Für sie hält Emirates Skywards weitere exklusive Überraschungen bereit, darunter Upgrades des Mitgliedsstatus, Kabinen-Upgrades sowie besondere Jubiläumspräsente.

(red / EK)