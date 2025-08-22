(Modell-)Flugschau am Sonntag in Höflein bei Bruck an der Leitha

Zu einer "Airshow" laden die Luftfahrtfans des Modellfliegercubs Höflein bei Bruck an der Leitha (NÖ) ein.

Übermorgen, Sonntag, 24. August, findet auf dem Areal des Modellflugplatzes Höflein bei Bruck an der Leitha eine Modellflugshow statt. Einlass ist ab 11 Uhr (für Speisen und Getränke ist gesorgt). Von 11:30 bis 13 Uhr können Interessierte gegen eine Freie Spende das Modellfliegen unter Anleitung eines erfahrenen Modellflugpiloten selbst ausprobieren.

Das eigentliche Schaufliegen beginnt dann um 13 Uhr. Der Modellflugplatz befindet sich neben der Straße zwischen Göttlesbrunn und Höflein. Weitere Informationen sowie die genauen Koordinaten gibt es auf der Homepage des MFC Höflein.

(red)