Eigenbau-Flugzeug in Kapfenberg wartet auf neuen Besitzer

Ein nicht alltägliches Flugzeug steht derzeit auf dem Flugplatz Kapfenberg zum Verkauf.

"Klassische" Cessnas und Flugzeuge von Diamond Aircraft sieht man auf nahezu allen Flugplätzen. Doch Kapfenberg ist der Heimatflugplatz eines französisch registrierten Flugzeuges, das man auf den ersten Blick nicht so recht einordnen kann. Es trägt die Kennung F-PSHR und ist eine DynAero MCR-01 Club, die von ihrem Besitzer Reinhold Sachan eigenhändig zusammengebaut und rund 900 Stunden geflogen wurde. Sie ist mit einem 2-Achs-Autopilot und einem 100 PS starken Rotax-Motor ausgestattet, der einen 3-Blatt-Verstellpropeller antreibt.

Jetzt will sich Reinhold Sachan von diesem Flugzeug trennen - interessierte Piloten und Vereine können sich unter reinhold.sachan (at) gmx.at oder +43 676 83 79 72 00 an ihn wenden.

Reinhold Sachans Sohn DIsmas ist in der Region übrigens bestens bekannt - der Künstler und Metallbauer war es, der den berühmten "Stier von Spielberg" erschaffen hat.

(red)