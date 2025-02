Fotoreportage: Tag der Luftfahrt an der HTL Kapfenberg

Zum dritten Male veranstaltete die HTL Kapfenberg, Fachrichtung „Aviation-Technology“ Ende Jänner 2025 den Tag der Luftfahrt. Ausstellungsleiter und Initiator der Luftfahrtausstellung ist Prof. Ing. Klaus Santer, Vorstand der Fachrichtung „Luftfahrt“ an der HTL Kapfenberg. Neben „Luftfahrt“ gibt es auch mit Maschinenbau, Kunststofftechnik und Mechatronik weitere Ausbildungszweige. Klaus Santer war vor seiner Tätigkeit an der HTL bis 2020 Leiter der Eurofighter Technik am Fliegerhorst Hinterstoisser (wo auch die "Airpower", die größte Flugschau Kontinentaleuropas, regelmäßig stattfindet) in Zeltweg und begann danach seine Lehrtätigkeit an der HTL. Daher ist auch das Bundesheer mit seiner Fliegertruppe ein Hauptpartner der Aviation Ausstellung an der Kapfenberger HTL.

Vom Schüler zum Experten in der Luftfahrt

Der fünfjährige Ausbildungszweig an der HTL schließt mit Matura ab und die allermeisten Absolventen nützen die hervorragende Ausbildung und bleiben beruflich in der Luftfahrt-Branche, egal ob in der Technik oder als Pilot. Gerade die Industriestadt Kapfenberg bietet mit Voestalpine-Böhler-Aerospace, Pankl-Aerospace und weiteren namhafte Firmen, interessante Jobs in der Aviation-Industrie. Für die Studierenden gibt es auch vergünstigt die Möglichkeit, die Segelflugausbildung sowie den Motorflugschein am nahe gelegenen Flugplatz Kapfenberg zu erwerben. Natürlich stehen den Absolventen, abgesehen vom Piloten und Techniker, alle anderen Berufsbilder in der Luftfahrt, wie z.B. Flugsicherung usw. weltweit offen. Viele weitere luftfahrtaffine Aussteller warben um die gut ausgebildeten Absolventen der Aviation-Fachrichtung, denn das Luftfahrt-Business befindet sich wieder rasant im Steigflug.

Partner Bundesheer

Wie schon eingangs erwähnt, ist das Bundesheer, dank Prof. Santer, ein gern gesehener Partner der HTL Kapfenberg. Die Luftstreitkräfte mit ihren zahlreichen Fluggeräten, wie die neue Hubschraubergeneration AW169M, dem Sikorsky S-70A „Black Hawk“ sowie Flächenflugzeuge vom Pilatus PC-7 Turbotrainer über die DA-40NG bis zum Eurofighter sind Magneten für die Absolventen, die eine Pilotenlaufbahn anstreben wollen. Der neue Nachfolger der Saab 105OE, die Alenia Aermacchi (Leonardo) M-346A sowie die neuen Embraer C-390M Transportflugzeuge werden diesen Schub Militärpilot werden zu wollen noch befeuern. Auch Luftfahrzeugtechniker werden beim Bundesheer sehr gerne aufgenommen. Karriere beim Heer sozusagen.

Fotoimpressionen

Das modernisierte Cockpit des AB 212.

"Cockpit" eines zum Flugsimulator umgebauten Alouette III

Overhead-Panel AB 212.

Früh übt sich die Jugend ...

Text: Franz Zussner

Fotos: Franz Zussner & Michael Jentner