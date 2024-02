Tag der Luftfahrt an der HTL Kapfenberg

Zum zweiten Male veranstalteten die Schüler der HTL Kapfenberg, Fachrichtung "Aviation-Technology", am Freitag, 26. Jänner 2024 einen Tag der Luftfahrt. Namhafte Firmen aus der Luftfahrtbranche nahmen an de Ausstellung teil. Vor allem die Big Player im Großraum Kapfenberg, wie Böhler-Aerospace und Pankl-Aerospace-Systems, sind dabei mehr als gefragt - finden doch viele Absolventen im Anschluss an ihre Ausbildung dort einen guten Job. Daher wird die Kombination aus Theorie und Praxis von den Schülern als großer Vorteil ihrer Ausbildung wahr genommen. Grau ist alle Theorie, aber am Objekt zu schrauben ist halt noch eine Spur interessanter, ist der Tenor der Schüler dieses Aviation Zweiges.

"Österreich, und gerade auch die Steiermark, verfügt über eine wirtschaftlich starke Luftfahrtzulieferindustrie. Bis 2038 werden weltweit bis zu 39.000 neue Flugzeuge gebaut, wodurch in der Luftfahrtindustrie ein Bedarf an etwa 640.000 neuen technischen Fachkräften gegeben ist. Daher wird seit 2017 an unserer HTL der Ausbildungszweig Luftfahrt-Aviation angeboten. Dieser vermittelt vielseitiges theoretisches und praktisches Fachwissen nicht nur für die Luft- und Raumfahrtindustrie, sondern auch in den Bereichen Werkstoffwissenschaften, Fertigungstechnik und Leichtbau", heißt es dazu von der HTL Kapfenberg.

Folgende Unterrichtsfächer werden an der Fachrichtung Aviation-Technology unterrichtet: Aviation Legislation (Luftfahrtrecht), Qualitäts- und Projektmanagement, Konstruktion und Produktentwicklung, Design in der Luftfahrt, Fertigungstechnik und Leichtbau, Simulation (FEM, CFD), Werkstoffkunde und Flugtriebwerke.

Schüler bauen Flugzeug

Praxis im Unterricht. Seit 2021 bauen die Schüler an einem zweisitzigen Flugzeug, das nach Fertigstellung auch abheben soll."Es ist ein sogenanntes Kitflugzeug, das als Bausatz geliefert wird", sagt der Projektinitiator Klaus Santner, der als Lehrer an der HTL arbeitet: "Ein komplettes Flugzeug selbst zu bauen, das wäre etwas vermessen, also ist es mehr oder weniger ein Bausatz, den wir zusammenbauen und das übersteigt bei weitem nicht die Fähigkeit unserer Schüler und ist auch bewältigbar", betonte Santner, der vor seiner Lehrtätigkeit an der HTL Kapfenberg, als Militär-Luftfahrttechniker, u.a. auch am Eurofighter tätig war. Austro-Control begleitet diese Projekt. Am nahen Flugplatz Kapfenberg erhalten die Schüler auch die Möglichkeit, sehr günstig den Segelflugschein sowie später auch den Motorflugschein zu erwerben.

Text & Foto: Franz Zussner