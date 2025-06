IndiGo, Delta Air Lines, Air France-KLM und Virgin Atlantic geben Partnerschaft bekannt

Indien, einer der weltweit am schnellsten wachsenden Luftfahrtmärkte, steht im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit. Durch die Verknüpfung des umfangreichen Inlandsnetzes von IndiGo mit der Stärke von Delta in Nordamerika und auf dem Transatlantik, der großen Reichweite von Air France-KLM in Europa und Nordamerika sowie der britischen und transatlantischen Präsenz von Virgin Atlantic bietet die Partnerschaft Reisenden einen breiteren Zugang, reibungslosere Reisen und ein einheitlicheres Erlebnis über alle Kontinente hinweg. Die Fluggesellschaften verbinden Dutzende Städte in den USA, Kanada, Europa und Indien. Sie wollen der steigenden Nachfrage nach internationalen Reisen gerecht werden und gleichzeitig neue Maßstäbe für Konnektivität und Zusammenarbeit im globalen Luftverkehr setzen.

Pieter Elbers, CEO von IndiGo, sagte: „IndiGo hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2030 eine globale Fluggesellschaft zu werden. Diese Partnerschaft stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein dar, um kommerzielle Synergien, operative Exzellenz und Innovation zu fördern. Diese Ankündigung erweitert nicht nur unsere Beziehung zu Air France–KLM und Virgin Atlantic, sondern markiert auch den Beginn eines spannenden neuen Kapitels, da wir Delta Airlines als geschätzten Partner begrüßen. Wir freuen uns besonders darauf, ab diesem Sommer mit unserer Expansion im Langstreckenbereich zu beginnen und uns mit den Netzwerken unserer Partner zu vernetzen, um einen besseren Zugang zu Europa und Nordamerika zu ermöglichen. Diese strategische Partnerschaft ermöglicht ein überzeugendes gemeinsames Kundenangebot in Form umfassender interkontinentaler Konnektivität, nahtloser Erfahrung und hohem Treuewert. Sie schafft zudem die Grundlage für den Austausch von Best Practices in den Bereichen Technologie, operative Exzellenz und Servicebereitstellung.“

Ed Bastian, CEO von Delta Air Lines, sagte: „Diese Vereinbarung ist ein weiteres Beispiel für unser Engagement, Reisen vernetzter, inklusiver und zugänglicher zu gestalten. Durch die Bündelung unserer Stärken mit denen von IndiGo, Air France-KLM und Virgin Atlantic können wir unseren Kunden weltweit höchste Servicestandards und Zuverlässigkeit und so unvergleichliche Konnektivität und Komfort bieten. Wir freuen uns darauf, Deltas Direktverbindungen von den USA nach Indien in Kürze wieder aufzunehmen.“

Benjamin Smith, CEO von Air France-KLM, sagte: „Wir freuen uns sehr, unsere bestehende Partnerschaft mit IndiGo zu erweitern und dies gemeinsam mit unseren Partnern Delta und Virgin Atlantic zu tun. Indien ist ein strategischer Markt für Air France-KLM, in dem wir bereits seit langem eine starke Präsenz haben und diese bald weiter ausbauen werden. Wir freuen uns darauf, IndiGo-Kunden auf unseren Flügen begrüßen zu dürfen und die Konnektivität des Landes aktiv zu gestalten.“

Shai Weiss, CEO von Virgin Atlantic, sagte: „Wir freuen uns, im 25. Jahr unserer Flüge nach Indien unser Joint Venture mit Delta und Air France-KLM sowie unseren erfolgreichen Codeshare mit IndiGo weiter auszubauen und diese Partnerschaft zu vertiefen. Mit dem Start des Langstreckenbetriebs von IndiGo verbinden wir vier der größten Volkswirtschaften der Welt und verbessern so das Reiseerlebnis unserer Gäste – von besserer Anbindung und optimierten Flugzeiten bis hin zu Treuevorteilen.“

Verbindung von Streckennetzen, 2022 und darüber hinaus

IndiGo unterhält seit 2022 Partnerschaften mit Air France-KLM, Virgin Atlantic und Air France-KLM. Seitdem haben Kunden von Air France, KLM und Virgin Atlantic Zugang zu über 30 IndiGo-Punkten in Indien.

Kürzlich gab IndiGo die Aufnahme von Flügen nach Europa bekannt. Dies erweitert die bestehende Partnerschaft mit Air France-KLM und Virgin Atlantic und eröffnet eine neue Partnerschaftsmöglichkeit zwischen IndiGo und Delta. Indigos Kunden erhalten dadurch Zugang zum umfassenden transatlantischen Netzwerk von Delta. Sobald die kommerziellen Verträge und behördlichen Verfahren abgeschlossen sind, die es IndiGo ermöglichen, Partnerflüge unter den eigenen 6E*-Marketingcodes als eigene Flüge zu vertreiben, können IndiGo-Kunden Weiterreisen auf ausgewählten Flügen internationaler Partner buchen und so Ziele in Europa und Nordamerika einfacher erreichen. Dazu gehören:

KLM-Flüge von Amsterdam zu 30 Zielen innerhalb Europas

Delta- und KLM-Flüge von Amsterdam in die USA und nach Kanada

Virgin Atlantic-Flüge von Manchester in die USA

Die kürzlich angekündigte neue Verbindung von KLM zwischen Amsterdam und Hyderabad bietet weitere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit IndiGo. Mit der Einführung der Strecke im September 2025 wird Air France-KLM IndiGo-Flüge zu 24 Zielen außerhalb Hyderabads anbieten.

IndiGo hat bereits angekündigt, seine Flotte geleaster B787-Maschinen noch in diesem Jahr auf sechs Flugzeuge zu erweitern. Zudem hat das Unternehmen 30 Airbus A350-900 langfristig fest bestellt, mit Optionen auf 70 weitere. Mit der Erweiterung der IndiGo-Flotte um diese Flugzeuge ermöglicht die Langstreckenexpansion der Fluggesellschaft eine weitere und intensivere Zusammenarbeit zwischen IndiGo und Delta, Air France-KLM und Virgin Atlantic.

Delta plant unterdessen, den Flugbetrieb nach Indien mit Nonstop-Flügen zwischen Atlanta und Delhi wieder aufzunehmen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung. Der Starttermin wird später bekannt gegeben.

Zukünftige Zusammenarbeit

Die Absichtserklärung schafft zudem einen Rahmen für eine intensivere Zusammenarbeit zwischen den Fluggesellschaften auf bilateraler und multilateraler Basis. Sie sieht eine kommerzielle Zusammenarbeit in den Bereichen Netzwerk, Kundenbindung, Fracht und Vertrieb vor, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen. Sie erkundet Bereiche der nichtkommerziellen Zusammenarbeit, darunter Flugzeugwartung, Nachhaltigkeit, Schulung und Bodenabfertigung. Sie erkennt die Notwendigkeit einer fortschrittlichen Zusammenarbeit durch den Einsatz von Technologie an, um gemeinsame Kunden effizient zu bedienen.

(red / AF-KL)