Singapore Airlines verspricht Vielfliegern "neue Vorteile"

KrisFlyer, das Vielfliegerprogramm von Singapore Airlines, hält in den nächsten Monaten wichtige Neuerungen bereit. Seit dem 1. September 2025 können Mitglieder Statuspunkte nicht nur durch Flüge, sondern auch durch Ausgaben bei den Singapore Airlines Verkaufsplattformen Kris+, KrisShop und Pelago sammeln. Diese erworbenen Punkte helfen bei der Qualifikation oder Verlängerung des PPS Club- oder KrisFlyer-Elite-Status. Ab dem 1. November 2025 gibt es eine neue Option, Flüge mit Prämien zu buchen. Außerdem werden die Prämien- und Upgrade-Tabellen für Flugprämien angepasst.

Bryan Koh, Divisional Vice President Loyalty Marketing bei Singapore Airlines, erklärt: „Diese Verbesserungen unterstreichen unser Bestreben, unseren PPS Club- und KrisFlyer-Mitgliedern einen noch höheren Mehrwert und Flexibilität zu bieten. Durch die erweiterten Möglichkeiten Vielflieger Meilen auch außerhalb von Flügen zu sammeln sowie der Einführung unserer neuen Access Flugeinlöseoption, schaffen wir für unsere Mitglieder mehr Gelegenheiten, ihren Status zu erreichen oder zu verlängern und gleichzeitig Sitzplätze für ihre Reisen zu sichern.“

Statuspunkte auch außerhalb von Flügen sammeln

Ab dem 01. September 2025 werden Ausgaben bei den Verkaufsplattformen der SIA Group auf die Qualifikation oder Verlängerung des PPS Club- bzw. KrisFlyer-Elite-Status angerechnet. PPS Club Mitglieder erhalten 1 PPS Wert für je 2 Euro* Umsatz. KrisFlyer Mitglieder erhalten 1 Elite Meile für je 0,67 Euro* Umsatz. Mitglieder können diese Statuspunkte durch Einkäufe und Restaurantbesuche mit der App Kris+ in Singapur und Australien, durch Einkäufe im Airline eigenen KrisShop sowie durch die Buchung von Erlebnissen über die Lifestyle Platform Pelago sammeln.

Einführung von Access Einlösung bei KrisFlyer

Ab dem 01. November 2025 führt KrisFlyer “Access” ein. Diese neue Option ermöglicht es Mitgliedern, Meilen einzulösen, um auf ihren Wunschflügen Sitzplätze mit KrisFlyer-Meilen zu sichern. Die benötigte Meilenanzahl hängt von der Nachfrage nach dem Flug ab und kann im Jahr variieren. Access-Sitzplätze ergänzen die normalen Prämienflüge und bieten somit mehr Optionen für den Meileneinsatz und bevorzugtes Reisen.

