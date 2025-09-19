Terrorstaat Russland provoziert weiter: Drei MiG 31 drangen in den estnischen Luftraum ein

Erst kürzlich schoss Russland Drohnen auf polnisches Territorium ab, jetzt drangen russische Kampfjets in den estnischen Luftraum ein.

Nahe der Ostsee-Insel Vaindloo drangen heute Morgen drei MiG 31 Kampfjets der Luftwaffe des Terrorstaats Russland in den Luftraum der Republik Estland ein. Die MiG 31 hätten sich zwölf Minuten lang ohne Autorisierung im estnischen Luftraum aufgehalten.

"Russland hat in diesem Jahr viermal den estnischen Luftraum verletzt, was an sich schon inakzeptabel ist. Doch die heutige Verletzung, bei der drei Kampfjets in unseren Luftraum eingedrungen sind, ist beispiellos dreist", so der estnische Außenminister Margus Tsahkna in einer Stellungnahme.

Estland forderte den Westen auf, Angesichts von zunehmenden Grenzüberschreitungen und der "erhöhten Aggressivität" von Russland, den "politischen und den wirtschaftlichen Druck" auf das seit Jahren als "Terrorstaat" klassifizierte Russland zu erhöhen.

Die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen (alle Länder sind NATO-Mitglieder) verfügen über keine eigenen Kampfjets. Ihre Lufträume werden von NATO-Jets anderer Staaten geschützt. Aktuell sind dafür die Italiener mit Maschinen des Typs F-35 verantwortlich.

(red)