Der Flughafen in Donezk entstand 1933. 40 Jahre später, 1974-75, wurden die Landebahn und die Funkausrüstung für Start und Landung modernisiert und ein neues Flughafenterminalgebäude (heute „altes Terminal“) in Betrieb genommen. Dadurch war es möglich, Flugzeuge nahezu aller damals existierenden Typen abzufertigen und das Passagier- und Frachttransportvolumen deutlich zu steigern.Die Zeit verging, die Infrastruktur verfiel „im sowjetischen Stil“.

Nach dem Ende der Sowjetunion und der Unabhängigkeit der Ukraine blieb es noch länger so „beschaulich“, bis Ende der 2000er Jahre die wirtschaftliche Entwicklung rasant Fahrt aufnahm.

Von 2000 bis 2008 versechsfacht sich das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine. Das Passagierwachstum stieg mit. In der gesamten Ukraine stieg das Flugpassagieraufkommen von 2009 bis 2012 um 58%, am Flughafen Donezk verdoppelte es sich von 488.000 auf 1 Million pro Jahr.

In Vorbereitung auf die Euro 2012 wurde in eine neue vier Kilometer lange Startbahn investiert. Erstes Luftfahrzeug mit dem die neue Piste am 26. Juni 2011 eingeweiht wurde, war die Antonow An-225 „Mrija“. Außerdem wurde ein neuer Tower sowie ein neuer Terminal samt zugehöriger Infrastruktur errichtet. Insgesamt flossen 6,97 Milliarden UAH (875 Millionen US-Dollar) in den Umbau.

2013, im letzten Jahr des Vollbetriebes erreichte der Internationale Flughafen Sergej Prokofjew Donezk (IATA: DOK / ICAO: UKCC ) das höchste Passagier-Aufkommen seiner Geschichte, 1.110.400 Passagiere. Linienbetrieb gab es unter anderem nach Istanbul, Dubai, Thessaloniki, Kiew, München, Moskau, Sharm-el-Sheikh, Baku, Barcelona, Tel-Aviv, Larnaka, Tiflis, St.Petersburg. Auch die österreichische AUA flog zeitweise nonstop von Wien nach Donezk.

2014 kamen die Russen. Der Flugbetrieb wurde am 26. Mai 2014 nach Beschuss durch russische Aufständische temporär eingestellt. Am 3. Juni 2014 folgte die offizielle Schließung, nachdem Kämpfe um das Gelände ausgebrochen waren. Die Kämpfe dauerten den ganzen Sommer 2014 über und bis Ende 2014 ununterbrochen an und wurden trotz Versuchen, einen Waffenstillstand zu schließen, im Januar 2015 fortgesetzt.

Am 13. Januar 2015 stürzte der zu diesem Zeitpunkt bereits irreparabel beschädigte Kontrollturm ein. Am 20. Januar 2015 sprengten prorussische Kräfte das neue Terminal. Der Flughafen wurde am 22. Januar 2015 im Zug eines Angriffs der russischen Besatzungstruppen und pro-russischer Separatisten von den überlebenden ukrainischen Verteidigern aufgegeben.

Die Kämpfe um den Flughafen Donezk dauerten von September 2014 bis zum 22. Januar 2015 und gehörten zu den heftigsten im Krieg in der Ostukraine. 101 ukrainische Soldaten fielen während der 242-tägigen Verteidigung, neun gelten als vermisst. Der 20. Januar ist in der Ukraine der Gedenktag der Verteidiger des Flughafen Donezk.

Dieser Tage bejubeln russsische Militärblogger den zehnten Jahrestag der Eroberung des Flughafen Donezk, von dem seit über 10 Jahren kein Flugbetrieb mehr stattfindet und der weiterhin eine Trümmerwüste ist. So richtig „Russki Mir“ eben ...

Text: Markus Blumenthal

