Die Luftwaffe des Terrorstaates Russland hat einen Großtransporter des Typs Antonov An-22 verloren. Die Maschine stürzte nördlich von Moskau ab.

Wie die russische Nachrichtenagentur "TASS" berichtet, stürzte das Flugzeug des ukrainischen Typs Antonov An-22 nördlich von Moskau in der Region Iwanowo in unbesiedeltem Gebiet ab. Bei dem Crash starben alle 7 Personen an Bord. Das Flugzeug soll sich auf einem Werkstattflug nach einer Wartung befunden haben. Die Unglücksursache ist noch unklar.

Die Antonov An-22 ist eine Konstruktion des ukrainischen Flugzeugherstellers Antonov und wurde zu Sowjetzeiten entwickelt. Der Erstflug fand im Jahr 1965 statt. Von insgesamt 68 produzierten Exemplaren flogen zuletzt nur noch 2 bis 4 Stück bei der russischen Luftwaffe als einzigem Betreiber.

(red)