Austrian Airlines und MAK bringen neue Amenity Kits für die Business Class in die Luft

Business Class Gäste an Bord der Austrian Airlines Langstreckenflugzeuge dürfen sich freuen: Dank einer neuen Kooperation zwischen Austrian Airlines und dem MAK – Museum für angewandte Kunst fliegen ab Oktober neue Amenity Kits auf Langstreckenflügen der Airline mit der rot-weiß-roten Heckflosse. Damit steht über den Wolken ab jetzt nicht nur das Wohlbefinden der Business Class Gäste von Austrian Airlines im Vordergrund, sondern auch der sichtbare Bezug zu bedeutenden Künstler der österreichischen Geschichte. Konkret hat das MAK drei Textildesigns aus dem Archiv der Wiener Werkstätte, der 1903 gegründeten und heute weltberühmten Produktionsgemeinschaft bildender Künstler, zur Verfügung gestellt. Diese Textildesigns wurden vom Austrian Design Team für das Design der Amenity Kits herangezogen. Entworfen wurden die drei Textildesigns von drei der bedeutendsten Künstler der Wiener Werkstätte:

Koloman Moser: Der Universalkünstler gilt als einer der Wegbereiter der Wiener Moderne und lebte von 1868 bis 1918. Er beherrschte die Disziplinen Malerei, Grafik, Kunstgewerbe, Innenraumgestaltung, Mode und Bühnenbild (Textildesign siehe Fotos 1 und 2).

Dagobert Peche: Der von 1887 bis 1923 lebende Künstler war nur rund zehn Jahre lang gestalterisch tätig und schuf dennoch ein beeindruckendes Werk. Er wurde zum Meister der Formenspiele und Verwandlung und zeichnete sich durch seine künstlerische Vielfalt und seine spannenden Kontraste aus (Textildesign siehe Fotos 3 und 4).

Mathilde Flögl: Die von 1893 bis 1958 lebende Kunsthandwerkerin und Grafikerin war in fast allen Gebieten des Kunsthandwerks für die Wiener Werkstätte tätig. Sie prägte die Kunstlandschaft vor allem durch ihre fantastischen und expressiven Keramiken, Glasdekore, Spielzeuge, Schmuck, Mode sowie Stoff- und Tapetenmuster (Textildesign siehe Fotos 5 und 6).

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem MAK, das zu den bedeutendsten Museen seiner Art weltweit gehört. Aus den vom MAK zur Verfügung gestellten Textildesigns erstellte das Austrian Design Team sechs Ausführungen der neuen Amenity Kits, die unseren Fluggästen der Business Class das Reisen noch angenehmer und vor allem kunstvoller gestalten werden“, betont Austrian Airlines CEO Annette Mann die Bedeutung der Kooperation für die österreichische Traditions-Airline.

Das 1863 gegründete MAK ist beheimatet in einem der prachtvollsten Gebäude der Wiener Ringstraße und zählt zu den drei bedeutendsten Museen für angewandte Kunst weltweit. Die Sammlung des MAK umfasst über 900.000 Objekte und Druckwerke aus 5 Jahrhunderten.

Lilli Hollein, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des MAK: „Die Wiener Werkstätte, deren Archiv im MAK bewahrt wird, markiert eine Hochblüte der angewandten Kunst in Österreich und eine neue, bis heute prägende Ästhetik. Im Museum für angewandte Kunst zeigen wir einen Querschnitt durch diese weltberühmte Epoche und durch die WW, wie sie nur die Sammlung des MAK bieten kann.“

Nützlicher Inhalt verpackt in kunstvollem Design

Die neuen Amenity Kits für die Business Class Gäste auf den Langstreckenflügen von Austrian Airlines beinhalten eine im Design der Amenity Kits gestaltete Schlafmaske, eine Zahnbürste, Zahnpasta-Tabletten, Ohrstöpsel sowie Socken. Verpackt werden die Items jeweils in Papierverpackungen, der Produzent ist Skysupply. Eine Banderole rund um das Amenity Kit gibt den Fluggästen Hintergrundinformationen über das MAK sowie die jeweilige Künstler:in, auf Basis deren Muster das jeweilige Amenity Kit entworfen wurde.

Besonders schön – und nicht nur für “Sammler” interessant: Jedes Design ist in zwei Farbvarianten erhältlich. So können Fluggäste auf Hin- und Rückflug jeweils den oder die gleiche:n Künstler:in in einer anderen Farbgebung entdecken. Nach aktuellem Stand werden die Amenity Kits für insgesamt zwei Jahre auf den Austrian Langstreckenflügen verfügbar sein – jedes Design für jeweils acht Monate.

Längerfristige Kooperation

Die Zusammenarbeit bei der Neugestaltung der Business Class Amenity Kits markiert den Auftakt einer längerfristigen Kooperation zwischen Austrian Airlines und dem MAK. Aktuell wird bereits intensiv an der Neugestaltung der Amenity Kits für die Premium Economy Class gearbeitet, die bereits in wenigen Monaten ebenfalls an Bord der rot-weiß-roten Langstreckenflugzeuge abheben sollen.

